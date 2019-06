Trefa pavučinou do černého. První ohlasy nového Spider-Mana vychvalují

Slavný lezec ve spandexu

Spider-Mana vytvořili v roce 1962 pro komiksové nakladatelství Marvel Stan Lee a Steve Ditko. Kromě komiksů se dočkal i videoher, románů, seriálů a hned tří (!) hollywoodských zpracování. Pod taktovkou režiséra Sama Raimiho vznikla filmová trilogie (2002 ,2004, 2007), kde si hrdinu zahrál herec Tobey Macguire. V dvojici snímků The Amazing Spider-Man (2012, 2014) pak herec Andrew Garfield. Tom Holland je nejnovějším představitelem. Mimochodem, v roce 2010 se Spider-Man dočkal svého vlastního divadelního představení na Broadwayi s názvem Spider-Man: Turn off the Dark.