Ukazovat fake news jako zábavu je problém, říká expertka Křivánková k pořadu To se ví na ČT

PRAHA Česká televize již odvysílala dva díly pořadu To se ví, v němž celebrity rozlišují falešné zprávy od pravdivých. Relace upozorňuje na problematiku takzvaných fake news, ovšem kritici tvůrcům – autorem scénáře je trio Zuzana Fuksová, Tomáš Koňařík, Matěj Randár – vytýkají bulvární nádech a míru trapnosti.

„Pořad To se ví má primárně komediální obsah a vzdělávání o fake news je až sekundární poslání,“ říká v rozhovoru mediální expertka Kateřina Křivánková, která v soutěži postrádá zejména dovysvětlení konkrétních případů falešných zpráv.



Lidovky.cz: Je podle vás pořad pro diváka přínosem?

Vidím problém zejména v tom, že pořad je laděn spíše do zábavné formy, nežli do vzdělávací. Je to škoda, jelikož má velký potenciál a oslovuje množství lidí. Nicméně podle mě smysl má, jelikož upozorňuje na problematiku fake news.

Lidovky.cz: Takže podle vás má pořad diváka primárně pobavit?

Určitě. To se ví má primárně komediální obsah a vzdělávání o fake news je až sekundární poslání. Tvůrci to i tak prezentují, že to má být zábavný pořad o fake news.

Lidovky.cz: Moderátor ukáže fotografii či příspěvek a ptá se hostů, zda jde o hoax (poplašnou zprávu), či pravdivou zprávu, a oni tipují. Jakou to má vzdělávací hodnotu pro diváka?

Pořad má edukativní obsah, nicméně menší, než by mohl mít. Člověk se v něm dozví, jaké typy fake news kolují na internetu, ale chybí mi dovětek či dovysvětlení, co hoax přesně je. Moderátor nevysvětlí divákovi, proč to je fake news, a neporadí mu, jak si má ověřit, že informace nepochází třeba ze satirického či parodického profilu na Twitteru. Kritici pořadu vytýkají, že ukázky jsou staré. Což ale nevadí, jelikož případy fake news se vracejí a opakují.

Kateřina Křivánková, předsedkyně spolku Zvol si info.

Kateřina Křivánková Spoluzakladatelka projektu Zvol si info a předsedkyně spolku.

S projektem Zvol si info navštěvuje školy a informuje studenty o fake news. Zároveň žáky učí, jak falešné zprávy rozeznat od pravdivých.



Studuje politologii na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.



Lidovky.cz: Takže příklady tvůrci vybrali správně, ale v pořadu chybí dovysvětlení ukázek?

Ano. Příklady mi přijdou v pořádku. Například obrázek s Janem Werichem v prvním díle je přibližně pět let starý, ale to nevidím jako problém. Je dobré poukázat na tento typ fake news. Chybou je, že moderátor nevysvětlil, proč se často objevují falešné citáty s fotografií slavných osobností. Nevysvětlil, že lidé takovým výrokům více věří.

Lidovky.cz: Co byste tedy jako expertka na pořadu změnila?

Dalo by se v něm ukázat, jak ověřování informací funguje. Hosté by dostali tablety, sami by si zkoušeli vyhledat a ověřit, odkud informace pochází a zda je pravdivá. Postrádám i krátký návod, který ukáže divákovi, jakým způsobem by měl internetové příspěvky kontrolovat a prověřovat. Je tam spousta chyb, bylo by vhodné je napravit. Zejména bych doladila edukativní část, aby měl pořad přínosnou hodnotu. Nicméně obsah je více méně v pořádku. Čekala jsem to určitě horší.





Lidovky.cz: Jak si má tedy člověk ověřovat zprávy?

Na tuto otázku neexistuje jednoduchá odpověď. Je důležité zkontrolovat zdroj informací z článku. Zrovna tento proces ve formátu soutěže chybí. Člověk by si měl rozkliknout portál a zjistit si, zda se nejedná o satirickou stránku, kde mají autoři přímo napsané, že si v každém příspěvku dělají srandu. Za další by si měl čtenář zkontrolovat autora, zda je reálnou osobou. Člověk si také musí dávat pozor na emoce, jestli příspěvek vzbuzuje strach či útočí přímo na nějakou senzaci, což inklinuje často k bulváru. K ověřování obrázku pomůže i program TinEye, do něhož můžeme fotografii nahrát a vyhledávač zjistí, zda jde o fotomontáž, či reálnou fotografii.

Lidovky.cz: V pořadu hosté mimo jiné doplňují slova do titulků. Jak tento prvek soutěže přiučí diváka o fake news?

Řekla bych, že jde hlavně o zábavní prvek. Hosté humorným způsobem hádají, jaké slovo by v titulku mohlo být. Tvůrci pořadu ale mohou tímto formátem poukázat na to, že i pravdivé titulky mohou být zavádějící. Že se v médiích objevují skandální titulky, které chtějí čtenáře zaujmout.

Lidovky.cz: Na jakou věkovou skupiny je podle vás pořad zaměřen?

Předpokládám, že pořad cílí zejména na dospělé lidi. Nějakým způsobem se snaží oslovit i seniory, což ale může být složité, protože Česká televize pořad vysílá až v deset hodin večer.

Lidovky.cz: S vaším projektem Zvol si info navštěvujete školy, informujete studenty o fake news a učíte je, jak falešné zprávy rozeznat od pravdivých. Zařadila byste pořad To se ví do vašeho výukového plánu?

Nejspíš ne. Myslím si, že tento pořad není vhodný pro naši cílovou skupinu. Děláme přednášky pro základní a střední školy, takže tento formát pořadu pro nás nemá smysl. Navíc přednáška trvá 90 minut, takže půlhodinovým programem bychom přišli o třetinu času. Do našeho výukového plánu spíše zahrnujeme hry a vlastní povídání, aby studenti byli sami schopni v praxi ověřit zprávy.