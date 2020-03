V soutěži Jazz World Photo zvítězila Polka. Fotila na Manhattanu

Vítězové sedmého ročníku mezinárodní fotografické soutěže Jazz World Photo měli být vyhlášeni včera v rámci jednoho z hlavních koncertů mezinárodního festivalu Jazzinec v Trutnově. Vzhledem k současné situaci v celém světě byli pořadatelé nuceni tuto událost zrušit a výsledky vyhlásit pouze online na sociálních sítích a webové stránce soutěže.

„Současné události dokonale převrátily běh celého světa, o to silněji na mě působí, prohlížím-li si fotografie, které porotci v letošním ročníku naší soutěže vybrali. Nutí mne to k předčasné úvaze, jak asi bude vypadat příští ročník. Bude ještě vůbec možné takové fotografie pořídit? V kontextu současných událostí se to zdá být skoro nemožné. Ale věřme, že vše špatné je pro něco dobré a těšme se z těchto fotografií a na hudební zážitky, kterých si budeme ještě více vážit, až je opět budeme moc prožívat.“ říká Ivan Prokop, fotograf, člen poroty a spoluorganizátor soutěže Jazz World Photo.

Do sedmého ročníku soutěže zaregistrovalo své snímky 347 fotografů ze 41 zemí světa. Největší počet přihlášených byl tradičně z Evropy, ale nechyběly ani fotografie z dalších částí světa.

Osmičlenná porota, v níž zasedli respektovaní fotografové z několika zemí, ale třeba také zpěvák a fotograf Dan Bárta, hodnotila snímky anonymně, nezávisle na sobě, stejně jako v předchozích letech.

Podruhé v sedmileté historii se na prvním místě umístila žena. Tentokrát to byla Kasia Idźkowska z Polska s fotografií Russella Halla pořízenou na Manhattanu v New Yorku. Na druhé a třetí příčce se umístili Jura Třos z České republiky a Serge Heimlich z Francie.

Ceny v podobě fotografických objektivů pochází každoročně z dílny úspěšného obalového designéra Jana Činčery ze Studia Činčera. Třicet finálových fotografií soutěže si lze prohlédnout v galerii na stránkách jazzworldphoto.com.