Ve StarDance se tančilo v rytmu svobody. Soutěž opustil Miroslav Hanuš a Adriana Mašková

Šesté kolo taneční soutěže StarDance České televize patřilo oslavě 30. výročí sametové revoluce a tématu svobody. Soutěžící tančili v sobotu jive, ča-ču nebo tango. V druhé polovině večera se účinkující utkali v boji o bod navíc ve skupinovém tanci rokenrollu. Soutěž opustil režisér a herec Miroslav Hanuš s tanečnicí Adrianou Maškovou.

V předvečer oslav 30. výročí sametové revoluce, tedy 17. listopadu se rozhodli účinkující desáté řady StarDance vnést téma svobody do svých tanečních kreací. Tancoval se jive, ča-ča a tango.

Ča-ča páru režiséra Miroslava Hanuše a Adriany Maškové byla podle poroty ukázkou, jak takový tanec má i nemá vypadat. Chlopčík jejích číslo přirovnal k tanečním workshopům, kdy jedná polovina v páru tančí správně a druhá špatně, aby byl vidět kontrast. ,,Co se techniky týče, Adriana ukazovala, jak se to dělá správně a vy jak špatně, ještě jste si liboval v nášlapech přes patu, to já velice hodnotím,“ reagoval porotce Zdeněk Chlopčík. ,,Ale co se týče výrazu, tam jste byl král,“ dodal. ,,Mistře Vám nevadí, že netančíte do hudby, ale národ to baví, já jsem tady trochu zbytečně, ale bylo to bezvadný,“ komentoval Jan Tománek.



Diváci nakonec rozhodli, že pár taneční soutěž opustí. ,,Děkuji Adrianě, já jsem nesoutěžil s vámi, já soutěžil sám se sebou. Než jsem do toho šel, tak jsem poskytnul obsáhlý rozhovor o svém boji s depresemi, který provádím přes deset let. Pak mi psali lidé, že jim to v něčem pomohlo. Děkuji svým dětem a svojí ženě, že to se mnou vydrželi. Před třemi lety bych si vůbec netroufl do něčeho takového jít, teď jsem si troufl, takže já si dávám desítku za to, že jsem to dokázal, že jsem tady neomdlel, neupadl a ještě to tady říkám,“ sdělil závěrem režisér a herec Miroslav Hanuš.

Nejvíce bodů od poroty získala herečka Veroniku Khek Kubařovou s tanečním partnerem Dominikem Vodičkou. Zatančili tango na skladbu Leoše Janáčka, kdy Vodička ztvárnil samotného skladatele a herečka Veronika Khek Kubařová jeho múzu. Pár získal od každého porotce 10 bodů, tedy absolutní maximum, které páry mohou dostat. ,,Bylo to nesmírně emotivní tango a ve mně to pořád ještě je, já si to pořád ještě užívám, takže budu mlčet, reagoval Zdeněk Chlopčík. ,,Já myslím, že to je poprvé, co je Leoš Janáček v zábavném programu od 8 hodin večer,“ reagoval moderátor Marek Eben.

Diváci mohli zhodnotit fyzickou zdatnost biatlonistky Gabriely Koukalové, protože na závěr tanečního čísla předvedla,,zvedačku“ s tanečním partnerem Martinem Prágrem. Ovšem Koukalová nebyla tou, kterou by její partner zvednul, jak by se očekávalo. Biatlonistka doslova vyzdvihla svého tanečního partnera nad hlavu při závěru jejich tanečního čísla. Zatančili jive a závěrečnou kreaci okomentoval Marek Eben. ,,Impozantní závěr, to by jen tak někdo nevydržel.“ ,,On to není žádnej drobek, ten pan Prágr, ono ho je kus,“ dodal. ,,Můžu jenom souhlasit, není to vůbec žádnej drobek, myslím, že jsem musela za ten týden naposilovat nejenom střed svého těla,“ reagovala Koukalová. Porotce Jan Tománek hodnotil taneční číslo jako jejich nejlepší latinu.

Nejlepší týmový tanec celé soutěže

V druhé polovině večera všichni účinkující tančili rokenrol. Byli rozděleni do dvou týmů po třech párech. Vítězný tým získal od poroty jeden bod navíc, přičtený k celkovému hodnocení. Stalo se tak u Veroniky Khek Kubařové a Dominika Vodičky, Matouše Rumla a Natálie Otáhalové nebo Miroslava Hanuše a Adriany Maškové. ,,Bylo to nejlepší skupinové číslo, jaké tu kdy bylo,“ komentovala Tatiana Drexler skupinový tanec všech soutěžících.



V příštím kole žádný pár nevypadne. Sedmé kolo bude věnované Centru Paraple, kdy účinkující budou tančit s vozíčkáři. Hlasovací brány budou uzavřeny, protože příští kolo nikdo nevypadne. Tento týden však mohou diváci přispět částkou 30 či 90 Kč pro Centrum Paraple prostřednictvím SMS.