Ve věku 95 let zemřela herečka Božena Böhmová, zahrála si třeba v Chalupářích nebo Ženě za pultem

Další smutná zpráva. V sobotu 25. července odešla herečka Božena Böhmová, zlá pokladní z legendární Ženy za pultem, sálová sestra z Nemocnice na kraji města nebo manželka předsedy Josefa Větrovce z Chalupářů. Skoro na den přesně před rokem jsem byl za paní Böhmovou v nemocnici na návštěvě a udělali jsme spolu velký rozhovor. Byla hovorná, vzpomínala na své kolegy i role... Sice již byla upoutána na vozík, ale obdivoval jsem, že v 94 letech jí to ještě tak myslí. Byla to příje...mná návštěva, kdy jsme toho probrali opravdu hodně, podepsala mi fotky pro známé, udělali jsme i pár jejích fotografií k rozhovoru... Potom jsem jí ještě několikrát volal. Naposledy jsem ji navštívil jedno lednové odpoledne. Měla ve vojenské nemocnici pokoj sama pro sebe a přinesl jsem jí časopisy s našimi rozhovory a také hromádku dalších časopisů, aby ukrátila dlouhou chvíli. Byla z nich nadšená a těšila se, jak si v nich druhý den počte. Chvíli jsme si povídali, ale byla unavená, tak jsme se rozloučili, že se zase někdy zastavím s časopisy a zavzpomínáme na její hereckou kariéru. Jenže přišel koronavir a já se za ní už nedostal. Říkal jsem si, že jak se v srpnu uvidím s její dlouholetou kamarádkou Jiřinou Bohdalovou, poprosím ji, aby mi pro ni napsala pozdrav, který ji pak i s časopisy přivezu. Člověk míní, Pán Bůh mění... R.I.P.

Foto (c): Václav Nekvapil