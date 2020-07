VIDEO: Kdo patří k Podvedené generaci? V novém klipu o ní zpívá Jan Fic

Vyrostli jste v době změny politického režimu, rozdělení státu, na přelomu století a tisíciletí, v době technologické revoluce a najednou je tu zcela jiná doba? Nový singl a videoklip písničkáře a bluesmana Jana Fice se jmenuje Podvedená generace a vystihuje náladu lidí narozených před rokem 1990.

Jan Fic na novém singlu zachycuje pocity lidí, kteří musí čelit úplně jiným výzvám a žít v jiném světě, než na jaký byli připravováni. Na bluesových základech vystavěnou skladbu doplňuje i video koláž sestavená z momentek z mobilních telefonů od členů kapely a jejích přátel. O režii a střih se postaral Radovan Kramář.

Na září tohoto roku Fic plánuje vydání své druhé sólové desky s názvem Potom, která tematicky volně navazuje na debut Město. Na obou albech jako producent a hudebník spolupracoval leader brněnských Květů Martin E. Kyšperský. Novinka byla nahrána ve zvláštní atmosféře celostátní karantény vyhlášené kvůli pandemii nemoci covid-19 v březnu a dubnu 2020, kdy každý člen kapely nahrával ve své domácí izolaci, a během nahrávání se tedy nikdo s nikým nepotkal.

Výsledkem je příběhové album s neméně zvláštní atmosférou a energií. V současné době probíhá na internetu crowdfundingová kampaň na podporu vydání desky, kterou lze podpořit do 23. července.

Jan Fic (nar. 1990) pochází z Rybníků na Znojemsku, ale od maturity žije v Brně. Ve třinácti letech propadl kouzlu blues a o pár let později začal experimentovat s výrobou vlastních bluesových hudebních nástrojů. Dnes má vlastní, čím dál respektovanější značku ručně vyráběných kytar a dalších drnkacích nástrojů Red Bird Instruments.

V letech 2011-2019 vedl brněnskou bluesovou kapelu The Weathermakers, kterou dovedl např. do finále mezinárodní soutěže Blues Aperitiv nebo celostátního finále Porty. Stojí také za vznikem recesistické „ultratrampské“ kapely The Honzíci. V roce 2018 vydal sólový debut Město, který se setkal s velmi pozitivním ohlasem u posluchačů i odborné veřejnosti. Nově je držitelem ceny Za krásu slova, kterou každoročně uděluje brněnské Radio Proglas.