VIDEO: 'Najděte Geralta z Rivie.' Netflix ukázal první trailer na seriálového Zaklínače

PRAHA Představení traileru na nový seriál Zaklínač z dílny Netflixu bylo naplánováno na festival Comic-Con v americkém San Diegu, kde byl velký počet možných budoucích diváků. A měli se na co dívat.

Seriál, který vzešel z knižní předlohy polského spisovatele Andrzeje Sapkowského, vypadá podle ukázek velice zajímavě. V prvním takřka dvouminutovém traileru je vidět herec Henry Cavill v roli Geralta z Rivie, jehož během seriálu svede osud dohromady s Cirillou z Cintry, čarodějkou Yennefer a dalšími postavami, známými jak z knihy polského autora, tak z her vydavatelství CD Projekt.

Postavy se zapojí do celé řady bitev či menších potyček, Geralta čeká lovení nestvůr v divočině a zapojí se i do politických bojů. Zkrátka to, nač se fanoušci velmi těšili. Stejně tak lze doufat, že se budou autoři seriálu držet knižní předlohy, protože toto (nepsané) pravidlo v minulosti již zmíněné herní vydavatelství nedodrželo a bylo za to fandy kritizováno.



Druhý pokus Mezi léty 2001 a 2002 vznikl polský film a následně třináctidílný seriál, kde si Geralta zahrál Michał Żebrowski (Ohněm a mečem, Šrámy).

První ukázka vzbudila rozporuplné reakce. Zatímco jedni fandové jásají, že si přesně takto seriálovou adaptaci představovali a Geralt by ani nemohl vypadat lépe, jiní jsou s předčasnými soudy opatrnější a chtějí si počkat na konečnou podobu seriálu. Pochopitelně nemohou chybět ani ti, kterým se ukázka nelíbí, připadá jim nudná a nezáživná.

Každopádně ještě nebylo upřesněno, kdy se Zaklínač na obrazovky podívá. Ve fanouškovské komunitě se ale mluví o tom, že by to mělo být ještě do konce roku 2019.

Tak uvidíme.