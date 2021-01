VIDEO: Ochutnejte Rohlíky, jaké servíruje maskovaný kuchař Kittchen

Na den přesně deset let po debutu Menu vydá Kittchen nové, už čtvrté album s názvem Puls. Bude to 1. května letošního roku. A právě dnes uvádí toto trio v premiéře na portálu Lidovky.cz pilotní singl a klip Rohlíky.

K základní dvojici Jakuba Königa a Tomáše Neuwertha, která pracovala na předchozích deskách Radio a Kontakt společně, se na konci roku 2018 přidal elektronický producent a multiinstrumentalista Aid Kid a album Puls tedy představuje projekt Kittchen jako trio.

„Když se v březnu 2020 všechno zavřelo, vyrazili jsme s Tomášem a Aid Kidem na chalupu do Jeseníku a během necelého týdne natočili základy celé desky,“ popisuje König vznik nahrávky. „Dopředu jsme toho záměrně moc připraveného neměli, cílem bylo vytvořit co nejvíce věcí společně. Na stejné místo jsme se vrátili ještě dvakrát a na konci toho praštěnýho roku bylo album připravené. Je zase dost jinačí, než desky předtím, ale pořád Kittchen.“

Puls vychází po šestileté odmlce od oceňovaného alba Kontakt. Důvodem prodlevy byly nejen aktivity skupiny Zvíře jménem Podzim, ve které se sešli i všichni členové projektu Kittchen, ale také pátrání po nových možnostech a cestách, kam by se „maskovaný kuchař“ mohl vydat.

Videoklip Rohlíky natočil režisér Ondřej Mataj v kulisách divadelní hry Les sebevrahů souboru Divadlo Letí, k němuž psal Jakub König nejen hudbu, ale také v něm účinkoval. V hlavních rolích klipu působí protagonisté představení Anna Kameníková a Jan Hofman.

„K Lesu sebevrahů mě pozvala režisérka Kasha Jandáčková, zkoušeli jsme od léta, ale pár dní před jeho premiérou se všechno zase zavřelo. Představení jsme nakonec odehráli jen pro sebe a členy divadla, bylo to celý hrozně smutný, i když jsme se všichni tvářili statečně. Je to moc hezký představení, s krásnou scénou, a zatím to nevypadá, že by ho v dohledné době někdo mohl vidět. I proto jsem rád, že jsme v jeho kulisách mohli natočit videoklip k písničce Rohlíky,“ říká König.

Na přelomu března a dubna bude následovat další singl, se kterým bude zároveň spuštěn předprodej alba Puls. To vyjde 1. května 2021 v koprodukci labelů Červený kůň a Full Moon Forum na LP, CD a digitálně. Se křty a uvedením alba živě se předběžně počítá na léto 2021.