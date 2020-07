VIDEO: Superhrdinové budou znovu krvácet. Druhá série Bandy se představuje vtipnou akční ukázkou

LOS ANGELES Z Bandy (The Boys) jsou nejhledanější zločinci Ameriky. Superhrdinský spolek Sedmička (Seven) by měl sice ochraňovat svobodu před padouchy, ale sám je skrz naskrz prohnilý. Nezměnilo se nic, krev a zuby na dlažbě zůstávají. Banda se vrátí již letos v září.

V první sérii Bandy si americká vláda si zcela nevyhnutelně začala klást otázku, co by se stalo, kdyby světoví superhrdinové obrátili svou moc proti lidem. Tím spíše, že nejslavnější superhrdinský tým, obdobu Avengers nazvanou Sedmička (The Seven), zajímá spíše sex, drogy, peníze a násilí. Veřejnost je nicméně miluje, protože o temném jejich zákulisí ví jen hrstka vyvolených. Je jasné, že takové nebezpečí není možné zlikvidovat konvenčními prostředky. Je třeba zvolit jiný postup.

Proto vláda složí dohromady tým s krycím názvem Banda (The Boys). Ten vede cynický Řezník (Karl Urban). Jeho členy jsou expert na výbušniny Francouz (Tomer Capon), nemluvná Kimiko (Karen Fukuharová), tajnůstkářský ranař s přezdívkou Mateřský mlíko (Laz Alonzo) a poněkud neohrabaný Hughie (Jack Quaid).

Jenže nic nešlo podle plánů a Bandě jaksi teče do bot. Teď z nich nejhledanější teroristé na kontinentu. Vzdát se nepřipadá v úvahu. Navíc mají stále svou misi a tu je potřeba splnit. Akcí nabitá ukázka je doprovázena svižnou aranží písně We Didn´t Start the Fire (Ten oheň jsme nezapálili) od zpěváka Billyho Joela.



Banda je jedním z nejslavnějších komiksů irského komiksového scenáristy Gartha Ennise. Ten stojí mimo jiné za marvelovským Punisherem nebo za komiksovou sérií Preacher. Právě podle Preachera vznikl velmi úspěšný seriál, který se loni dočkal své již třetí série.

Za Bandou stojí Eric Kripke (Čarodějovy hodiny, seriál Lovci duchů), Evan Goldberg (Sousedi 2, Buchty a klobásy) a Seth Rogen (Travička zelená, Sousedská hlídka). Jako výkonný producent na něj dohlíží sám Garth Ennis.