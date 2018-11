VIDEO: Ty Syčáci jedou na Západ a skládají poctu starým trampům

Brněnská kapela Ty Syčáci vydává nové album The Tramp!, kterým si připomíná nejen výročí založení republiky, ale i sto let trampingu, do jehož dějin se "velká historie" nemilosrdně odrazila. První klip k albu na píseň Go West natočil animátor Tomáš Petřík.

Album volně navazuje na předcházející titul Eldorado z roku 2013. Společně tvoří dvě části jednoho celku, posledního dílu syčácké trilogie o dětech, rodičích a prarodičích, kterému předcházely experimentální „opery“ SSSS (2002) a Lišák je lišák (2005). „S radostí a vděkem věnujeme toto dílko Prarodičům,“ píše kapela zpěváka Petra váši v bookletu.

Myšlenku alba popisují Ty syčáci takto: „Čeští trampové, třikrát vyhnaní ze své země kvůli svobodomyslným písním, putují během dvacátého století kolem světa, tak dlouho na Západ, až se dostanou zpátky domů. Celou tu dobu hledají na svých cestách Domov, Řeč, Píseň, Pravdu. Jsou zasvěcováni do různých tradic posvátného umění. Jsou na stopě odhalení tajemství Hudby a Poezie. Nacházejí poklad, jehož mimořádnou hodnotu ale není snadné ocenit. Jejich vnukové se o to pomocí retro-futuristických trampských písniček pokoušejí.“

Autorem alba je tradičně Petr Váša, sestavu kapely dotvářejí kytarista Petr Zavadil a baskytarista Tomáš Fröhlich. Oproti starší tvorbě Těch Syčáků je tentokrát posílen ženský element: svými hlasy přispěly Jennifer Helia Defelice a Jana Šteflíčková.