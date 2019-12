VIDEO: ‚Z každého z vás uděláme muže.‘ Mulan zachraňuje Čínu v nové ukázce

PEKING Mulan je další v sérii hraných předělávek klasických pohádek studia Disney. Film podle ukázky sází hlavně na bojová umění a akční podívanou, která ze snímku nejspíše učiní „temnější“ podívanou, než byl její kreslený předchůdce. Čeští diváci se Mulan dočkají 26. března 2020.

Animovaný snímek Legenda o Mulan z roku 1998 vyprávěl příběh titulární dívky, která předstírala, že je muž. V řadách čínské armády, kde byla jinak přítomnost ženy trestána smrtí, pak bojuje s mongolskými nájezdníky. Všechno samozřejmě po vzoru filmů od Disneyho končí tím nejlepším možným způsobem.

Hrané verzi se ale nevyhnuly určité změny. Pryč je kapitán Li Shang, který v původní Mulan vojáky cvičil a do kterého se dívka v převlečení za muže zamilovala. Na jeho místo nastoupil obyčejný voják Chen Hongui (Yoson An).

V hlavní roli neohrožená dívky se představí herečka Liu Yifeiová, známá také jako Crystal Liu (Krvavé císařství, Zakázané království). Samotného čínského císaře si zahrála akční legenda Jet Li (Polibek draka, Expendables: Postradatelní). Snímek režíruje novozélandská režisérka Niky Caroová (Úkryt v Zoo, Pán Velryb). Právě na snímku Úkryt v Zoo, který se natáčel i v České republice, spolupracovala s celou řadou českých herců včetně Martina Hofmanna nebo Arnošta Goldflama.

Společnost Disney na předělávky svých původních příběhů v poslední době sází. Týká se to hlavně hraných verzí původně kreslených filmů ze zlaté éry společnosti. Můžeme začít například snímkem Kráska a zvíře z roku 2017. Do kin se letos koncem května dostal snímek Aladin režiséra Guye Ritchieho s Willem Smithem a Menou Massoudem v hlavních rolích. A v současné době se kiny prohání Lví král Jona Favreaua. V přípravě je pak například snímek Lady a Tramp.

Mulan fandí špatným hochům

O skandál se v srpnu herečka Liu Yifeiová, když zveřejnila příspěvek na čínské sociální síti Weibo, který by se dal přeložit zhruba takto: „Já také podporuji hongkongskou policii. Teď už mě můžete zbít.“ Pod to v angličtině připsala: „Jaká to ostuda pro Hongkong!“

Negativní odezva na sebe nenechala dlouho čekat a hashtag #BoycottMulan nabral na síle. „Yiefeiová naprosto zničila jednu z mých nejoblíbenějších postav od Disneyho. To zabolí! Podporuje brutalitu hongkongské policie a mlácení občanů,“ napsala na Twitter uživatelka Nardia Huangová a připojila výše zmíněný hashtag.