Vracíme se na ostrovy, říká dramaturgyně United Islands of Prague

První velkou festivalovou akcí letošního roku v Praze bude United Islands of Prague (UIOP), bude jim patřit pátek 25. a sobota 26. června. Už léta se zaměřuje hlavně na objevování nových tváří hudebního světa. Jejich hledačkou je dramaturgyně festivalu Barbora Šubrtová.

Jak jste jako pořadatelé přestáli covidový rok?

Bylo to pro nás samozřejmě velmi komplikované, stejně jako pro ostatní v kultuře i dalších zasažených oblastech. Museli jsme výrazně zeštíhlit tým spolupracovníků a částečně díky státní podpoře, ale hlavně díky naší vlastní aktivitě jako byl koncert Národ sobě - kultura sobě v Národním divadle a další aktivity, se nám podařilo firmu udržet. Doufáme, že kultura se pomalu, ale jistě vrátí do stavu před pandemií a nejpozději příští sezonu už si všichni užijeme festivaly venku bez velkých omezení.

Po několika letech strávených v ulicích Karlína se chystá letošní ročník UIOP pod heslem Plujeme zpět na ostrovy!. Co vás k návratu vedlo?

Festival United Islands na ostrovech v centru začínal a většina diváků si ho s ostrovy i nadále spojuje. Vnímáme, že to je prostředí, do kterého festival patří. Centrum města si po tak dlouhé a vynucené pauze jistě zaslouží kulturní akci, která je přístupná všem Pražanům a přináší kulturu, která byla v posledních měsících upozaděna snad nejvíce. Těšíme se také na spolupráci se zástupci místních spolků, institucí a organizací, kteří se stávají ambasadory našeho programu Ostrovy Inspirace.

UIOP ve svém hudebním programu dbají na představování neokoukaných tváří české i zahraniční scény. Neztížil vám covid výběr?

Samozřejmě, že nám to covid zkomplikoval. Stejně jako všem v celém kulturním sektoru. Jako dramaturgyně jsem před pandemií jezdila každý rok na několik showcasových festivalů, které se soustřeďují právě na prezentaci nových talentů. Část z těchto akcí byla zrušena, ale část naštěstí proběhla online, jako například festival Eurosonic, a byla tak příležitost z této největší evropské přehlídky mladých talentů vybrat interprety i pro letošní ročník festivalu.

Myslíte, že už za ta léta máte vybudované podobně hledačské publikum, jako jste vy sama? Nejsou přece jen lidé trochu pohodlní objevovat něco nového?

Myslím, že tohle je docela složitá otázka, protože publikum United Islands se v čase vyvíjelo a proměňovalo, stejně jako samotný festival. Věřím, že je tady dost lidí, kteří se zajímají o novou hudbu a nebojí se přijít na úplně neznámého interpreta. Navíc během covidové pauzy měli lidé více času na poslech hudby, která jim chyběla naživo a věřím, že si tenhle deficit přijdou doplnit na United Islands. V letošním roce se navíc snažíme jít zpátky ke kořenům a na festivalu představujeme opravdu mladé objevy a reflektujeme i aktuální trendy a diváci tak v programu najdou mnohem více urban music a elektroniky než v předchozích letech. Věřím, že se to projeví i v návštěvnosti a na festival dorazí nová generace hudebních fanoušků.

Váš festival je už dlouhá léta bez vstupného. Nebyli jste v pokušení na tom letos v těch ztížených podmínkách něco změnit?

Festival United Islands je takto nastavený skoro od začátku, lidé ho tak vnímají pozitivně a myslím, že jsme o placené variantě nikdo v týmu ani neuvažoval. Bylo by to velmi složité produkčně i komunikačně a vzhledem k tomu, že jsme festival připravovali zhruba třetinu času než normálně, tak to ani nebylo na stole.

Součástí festivalu je letos velmi rozsáhlý nehudební program - přednášky, workshopy, panelové diskuse. Co vás k této inovaci vedlo?

Vnímáme a jsme rádi, že generace dnešních mladých lidí hledá společenský přesah a budoucnost planety a téma udržitelnosti jim není lhostejné. Rádi bychom unikátně propojili subjekty, které bojují za lepší svět, abychom co nejvíce zvýšili jejich společný dopad. Proto jsme přišli s konceptem Ostrovů Inspirace, které tematicky propojuje udržitelnost a diverzita a konají se pod záštitou našich ambasadorů, které vnímáme jako spolupořadatele. Letos ztvárníme téma Svobody, Odvahy, Udržitelnosti, Rovnosti a Zdraví a pevně věříme, že si účastníci z akce odnesou spoustu tipů, jak vést udržitelnější životní styl a budou dál tvořit a posouvat dopad Ostrovů Inspirace společně s námi.

Co konkrétně byste vy osobně čtenářům z letošního programu doporučila? Máte nějakého „černého koně“?

Jenom jednoho? To nejde... V pátek bych čtenáře ráda pozvala na německý elektronický projekt Ätna, který momentálně boduje s novým singlem ve spolupráci se slavným DJem Solomunem nebo písničkáře Shelter Boye, který jistě potěší fanoušky např. Mac DeMarca. Z české scény si v pátek nenechte ujít Kolektivní halucinace nebo mladého producenta badfocuse. V sobotu bych ráda vyzdvihla silnou linku ženských interpretek, kde bych upozornila na čerstvou držitelku ocenění Anděl Amelii Siba, Annu Vaverkovou, Arletu nebo Anabelle a ze zahraničí pak polskou dívčí čtveřici Lor. Hip hop a Urban music pak reprezentují Curly Simon, Rohony, Fvck_kvlt nebo Redzed. A pokud vás baví spíš rock, tak v sobotu určitě doražte na německé Drens.