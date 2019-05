Woodyho Allena už nikdo nechce. Vydavatelé nemají zájem o jeho memoáry

LOS ANGELES Kdysi populární režisér Woody Allen se octl v dalších problémech. Žádný z velkých amerických vydavatelů nemá zájem o jeho dlouho připravované paměti. Společnost Amazon odmítla dříve i navzdory smlouvě produkovat jeho další film. Z Allena, kterého obvinila vlastní dcera ze sexuálního zneužívání, je v Hollywoodu nežádoucí osoba.

Deník New York Times přinesl informaci o tom, že se Allen snažil prodat práva na svou své memoáry. Oslovil čtyři největší americké nakladatelů, ale dočkal se jen odmítavých odpovědí. Někteří z nakladatelů si hotový rukopis knihy odmítli byť jen přečíst. Před obdobím #MeToo by určitě Allenova kniha byla velmi ceněným zbožím, u kterého by se nakladatelé předháněli v horentních sumách. Dnes je ale situace úplně jiná.

Allena totiž již dávno obvinila ze sexuálního zneužívání, kterého se měl režisér dopustit zhruba před třiceti lety, vlastní dcera Dylan Farrowová. V roce 2014 Farrowová případ připomněla otevřeným dopisem, který zaslala do deníku The New York Times. V prosinci 2017 pak napsala sloupek, ve kterém viní veřejnost z toho, že v rámci #MeToo Allena ušetřila. Tato kauza stála za symbolickým vyloučením Allena z Hollywoodu. To i přes fakt, že režisér veškerá nařčení dlouhodobě popírá.

Woody Allen je přitom plodným spisovatelem. Na svém kontě má několik románů, esejí a dokonce i divadelních dramat. Kritici ho ně vždy šetřili, ale jeho díla spisovatelská díla byla nicméně velmi úspěšná. Řada z nich vyšla i česky.

Ani u filmu si neškrtne

Režisér Woody Allen měl podepsat smlouvu s technologickým gigantem Amazon v roce 2016. Předmětem měl být Allenův připravovaný romantický film Deštivý den v New Yorku (A Rainy Day in New York) s Timothéem Chalametem a Elle Fanningovou v hlavních rolích, jehož měla být společnost Amazon producentem a distributorem přes svou vlastní videoplatformu Prime Video.

Společnost se ale nakonec rozhodla odložit film na neurčito. Podle Allenova právníka jde o jasné porušení smlouvy. Nařčení, která režisér neustále popírá, jsou známá již řadu let a společnost Amazon tak neměla mít žádný právní základ pro to, aby smlouvu mohla vypovědět. Allenova strana žádá odškodné ve výši 68 milionů dolarů (zhruba 1,5 miliardy korun). Podle Allena mu také společnost Amazon dluží dalších 9 milionů dolarů, protože film musel nakonec financovat ze svého.