Xenofob s nadváhou. Zpěváka Morrisseye urazilo jeho zobrazení v seriálu Simpsonovi

Hudebník Morrissey (vlastním jménem Steven Patrick Morrissey) se objevil v poslední epizodě populárního animovaného seriálu Simpsonovi. Se svým vyobrazením je ale britský umělec nespokojený.

Poslední epizoda Simpsonových se točí kolem nezývyslého britského hudebníka jménem Quilloughby. Když se Lisa Simpsonová díky jeho písním zamiluje do ideálů, které představuje, zjistí, že je Quilloughby xenofob s nadváhou.

To se nelíbí zpěvákovi Morrisseyovi, který se v parodii poznal. Podle tvůrců Sipomsonových ale Quilloughby není jen Morrissey, ale jeho kombinace s dalšími populárními zpěváky osmdesátých let, jako jsou Robert Smith z The Cure nebo Ian Curtis z kultovních Joy Division.



„Tvůrci Simpsonových tvrdí, že je postava složená z několika umělců. Dělají to jasně proto, abychom je nemohli zažalovat,“ sdělil Morrisseyho právník Peter Katsis magazínu Rolling Stone.



Sám Morrissey v otevřeném dopise na svých webových stránkách píše, že i tak zvažuje podání žaloby, ale zrovna nemá peníze na soudní výlohy. „Jste obzvlášť nenáviděni, když vaše hudba silně a krásně ovlivňuje posluchače, To už dnešní hudba obecně nedělá,“ píše hudebník v dopisu.

Morrissey se proslavil v osmdesátých letech jako frontman rockově zasněných The Smith. V poslední době na sebe ale přitahuje pozornost spíše jako autor kontroverzních a rasistických výroků. V minulosti nazval halal (povolené v islámu, pozn. red.) maso zlem nebo nařkl muslimského starostu Londýna Khana z toho, že se nedovede správně vyjadřovat. Zpěvák se také netají svou náklonností ke krajně pravicovému politickému uskupení For Britain (Pro Británii).