Záhada ukradeného Klimta se prohlubuje. Chci fingovat loupež, zapsal si ředitel galerie do deníku

PIACENZA Když se po více než dvaceti letech našel ukradený obraz od Gustava Klimta a k jeho krádeži se přiznali dva zloději, vypadalo to, že je jedna z největších světových kulturních záhad vyřešená. Italská policie však nyní v deníku bývalého ředitele galerie nalezla záznam o tom, že dotyčný chtěl předstírat loupež obrazu kvůli publicitě.

Klimtův Portrét dámy z galerie Ricci Oddi v italském městě Piacenza zmizel 22. ledna 1997. Policie tehdy došla k závěru, že zlodějem byl někdo ze zaměstnanců galerie. V roce 2016 bylo vyšetřování znovu obnoveno a zveřejněny nové informace. Zloději použili rybářský vlasec a obraz vytáhli ven střešním okénkem. Na střeše obraz vyndali z rámu, který na místě odhodili. Pátrání ani na druhý pokus nikam nevedlo.

V polovině loňského prosince však našel zahradník galerie při stříhání břečťanu ve zdi kovovou schránku a v ní zabalený obraz. V lednu umělečtí experti potvrdili, že se opravdu jedná o Portrét dámy, obraz ohodnocený na 60 milionů eur (zhruba 1,5 miliardy korun).



Koncem ledna se k činu přiznali dva zloději z větší organizované skupiny zodpovědné za celé série krádeží v Piacenze. Muži měli obraz před čtyřmi lety vrátit zpět do zdi galerie jako dar městu, do té doby ho přechovávali neznámo kde. Využili toho, že případu už uběhla dvacetiletá promlčecí lhůta a nehrozil jim žádný trest. Předpokládá se však, že si chtěli toto přiznání použít jako polehčující okolnost ve věci dalších spáchaných zločinů.

Vypadalo to, že případ je definitivně uzavřený. Policie ale v deníku Stefana Fugazza, tehdejšího ředitele galerie Ricci Oddi, objevila podezřelý záznam. „Přemýšlel jsem o tom, jaké by to bylo, kdybych galerii přidal na věhlasu. Napadlo mě, že bych mohl zevnitř galerie zorganizovat falešnou loupež Klimta přesně před zahájením výstavy (přesně tak, jak se to nakonec stalo, můj Bože). Pak jsem plánoval, že by se dílo někde objevilo jakoby zázrakem,“ napsal si tehdy do deníku Fuggaza. Pak ale připsal: „Teď je ale Portrét dámy pryč a čert mě vem za to, že jsem někdy na něco tak dětinského pomyslel.“

Fugazza zemřel v roce 2009. V roce 2016 část jeho deníku otiskl v novinách Libertà italský novinář Ermanno Mariani, který se kauzou dlouhodobě zabývá. Teď pro deník the The Guardian přiznal, že Fugazza mohl být do loupeže klidně zapleten. „Ten případ je stále velkou záhadou,“ prohlásil.

Itálie je proslulá loupežemi cenných děl. Podle informační brožury vydané italskou policií se v zemi jen v roce 2018 ztratilo více než 8 tisíc uměleckých předmětů.