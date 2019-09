,Zásadní selhání a pochybení.‘ Přední čeští fotografové se odmítají zúčastnit soutěže Czech Press Photo

Vážená paní ředitelko,

uplynul necelý rok od našeho společného setkání, kdy jsme Vám představili své návrhy, jakou cestou by se

mohla soutěž Czech Press Photo (CPP) ubírat, co na ní zlepšit a jak motivovat fotožurnalisty k účasti v ní. Šlo

nám zejména o to, aby fotožurnalismus v dnešní nelehké době nejen přežil, ale aby byl opět vnímán jako

respektovaný obor, který pravdivě reflektuje dobu, ve které žijeme. A také o to, jak soutěž učinit

transparentní. Po otevřené výměně názorů jsme odcházeli s příslibem, že naše připomínky respektujete a

budete se jimi zabývat.

Před několika dny byl zahájen 25. ročník soutěže. Z našich podnětů a připomínek se však do pravidel promítlo

pouze omezení účasti amatérských fotografů. Snad to bylo proto, že jste si sama vědoma pochybení z

loňského ročníku, kdy se Fotografií roku stal snímek, jehož důvěryhodnost nemohl autor doložit. Ani po

vzrušené debatě, kterou jsme v médiích a na sociálních sítích otevřeli, porota výsledek nerevidovala.

Pro nás, profesionály, to bylo velké zklamání. V době, kdy se žurnalistika nachází v krizi, demokratické státy

bojují s fake news a svět se stává víc a víc nepřehledným, zvítězí v soutěži novinářské fotografie takto sporný

snímek. Jsme fotožurnalisté a náš obor se řídí jasnými pravidly. Taková fotografie by se soutěží jako World

Press Photo nebo Picture of the Year nemohla zúčastnit, natož je vyhrát.

Ignorování řady našich dalších připomínek nás utvrdilo v přesvědčení, že nemá smysl se soutěže CPP nadále

účastnit. Není pro nás důležité ocenění v soutěži, která se navenek tváří hrdě a sebejistě, mediálně se

prosazuje jako etalon kvality českého fotožurnalismu, ale přitom v ní dochází k takovým zásadním selháním a

pochybením. Akceptujeme skutečnost, že jste vlastníkem značky Czech Press Photo a nastavení pravidel

soutěže i výběr poroty je zcela ve Vaší kompetenci. Pro nás, profesionály, však soutěž ztratila kredit, který si

mnoho let budovala. Jubilejního 25. ročníku soutěže Czech Press Photo se účastnit nebudeme.

V Praze, 17. září 2019

Michal Čížek

Milan Jaroš

Stanislav Krupař

Tomki Němec

Filip Singer

Jan Šibík