Po Supermanovi a zaklínači agentem 007? Novým Jamesem Bondem může být herec Henry Cavill

LONDÝN Neověřené informace naznačují, že si filmaři jako nového Bonda vyhlédli Henryho Cavilla. Herec na sebe upozornil rolí Supermana a nyní i rolí zaklínače Geralta v seriálu od Netflixu. Cavill navíc již dříve potvrdil, že by na nabídku bez rozmýšlení kývnul.

Filmový web Crazy Days and Nights přišel s neověřenou informací, že se filmaři ze studio Metro-Goldwyn-Mayer uchází o Henryho Cavilla pro roli Jamese Bonda. Není tajemstvím, že plánovaný James Bond (do kin půjde nejspíše až v únoru roku 2020 kvůli výměně režisérů) má být poslední bondovskou štací pro Daniela Craiga. O jeho nástupci se tak hovoří již poměrně dlouho.

Brit Henry Cavill se proslavil v roce 2013, když na sebe poprvé navlékl kostým Supermana pro filmové universum komiksové stáje DC (DCMU). V úboru superhrdiny vydržel třikrát, než se objevily (dosud také nepodložené) informace, že v roli Supermana končí. Údajně to má být spojeno s tím, že Cavill získal hlavní roli v očekávaném seriálu Zaklínač. „On je Geralt. On byl vždy Geraltem,“ neskrývala své nadšení z Cavillova ztvárnění hlavní postavy producentka seriálu Lauren S. Hissrichová.

Je ale možné, že dostane Cavill povolení zabíjet? Mnoho fanoušků si ho do role představovalo díky jeho vzhledu a fyzičce. Cavill je navíc rodilý Brit, vlastnost, kterou musí agent 007 mít. Vzhledem k faktu, že jeho Bond by nastopil před kamery okolo premiéry posledního s Danielem Craigem (2020, jak již bylo zmíněno), měl by Cavill dostatek času věnovat se i Zaklínači. Henry Cavill si navíc tajného agenta již zahrál ve filmu Krycí jméno U.N.C.L.E. (2015).

Na Bonda jsem připravený

Henry Cavill navíc v červenci poskytl rozhovor serveru Yahoo UK, který domněnku také podporuje. Bylo to v době, kdy herec dával rozhovory ohledně své role ve snímku Mission Impossible: Fallout, ve kterém si zahrál agenta CIA. „Myslím, že by Bond byla skvělá role. Je to britské, je to skvělé. Myslím, že když jsem se teď osvědčil v Mission Impossible, že bychom to mohli kaskadérsky vybrousit k dokonalosti... Takže kdyby se mě zeptali, jestli bych si Bonda zahrál, řekl bych jim, že rozhodně ano.“

Jako o novém Jamesi Bondovi se také spekulovalo i Idrisi Elbovi, britském herci tmavé pleti. Ten sám přilil olej do ohně, když na svůj Twitter v srpnu napsal variaci na bondovské představování: „Jmenuji se Elba. Idris Elba.“ Několik dní předtím ještě producentka bondovek Barbara Broccoliová naznačila, že je načase, aby se role zhostil herec jiné než bílé barvy pleti. Herec ale později všechny spekulace rázně popřel.