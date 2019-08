Zlatá mládež z Beverly Hills 90210 zestárla. Seriál odvysílal první díl, představil novou znělku

Ve středu večer televize FOX odvysílala první díl nového seriálu ze světa Beverly Hills 90210 nazvaného prostě jen BH90210. V šestidílné minisérii hrají herci sami sebe. Recenze na první díl jsou smíšené.

Mockument Složenina anglických slov (mock - faleš, výsměch) a document (dokument). Jde o filmový žánr, který prezentuje fiktivní události zdánlivě vážnou, dokumentární formou. Jedním z nejznámějších mockumentů je film Hraje skupina Spinal Tap (1984) o fiktivní skupině stejného jména.



Televize FOX natočila seriálový mockument o tom, že se herci dali po letech znovu dohromady a snaží se přesvědčit televizní studio o výnosnosti restartu seriálu Beverly Hills 90210. Tento mnohovrstevný a možná lehce zmatečný projekt v zásadě znamená, že Tori Spellingová, Ian Ziering, Brian Austin Green nebo Gabrielle Carterisová hrají sami sebe, ačkoliv samozřejmě v poněkud odlehčené, komediální formě. Nakonec se do projektu zapojila i Shannen Dohertyová, se kterou to do poslední chvíle nebylo jasné. Mezi herci pak bohužel chybí Luke Perry, představitel Dylana McKaye, který začátkem letošního března zemřel na následky mozkové mrtvice.

Novinka si pro diváky přichystala i přepracovanou znělku, ve které hraje ikonická skladba známá z původního seriálu. Recenze na první díl, který televize odvysílala ve středu večer, jsou ale vesměs smíšené. „BH90210 je mnohem víc než jen závan nostalgie. Je to upřímně vtipné a překvapivé. Naši staří známí mají mezi sebou i po třiceti letech chemii, chválí Joel Keller z webu Decider. Opačný názor má například Verne Gay z magazínu Newsday: „BH90210 poslouží nezáměrně jako jasný příklad toho, proč nikdy nebude pokračování seriálu Přátelé.“





Pod projekt se jako scenáristé a producenti podepsali Mike Chessler a Chris Alberghini. Ti se ve světě Beverly Hills 90210 již dobře orientují, protože pro televizi CW pomáhali připravovat seriál Beverly Hills 90210: Nová generace (vysílán 2008-2013). I v této nové verzi se objevilo několik herců známých z původního seriálu.