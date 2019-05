Zlomený hrdina touží po pomstě. Na internet unikla ukázka na nového Ramba

CANNES/PRAHA/LOS ANGELES Když se John Rambo (Sylvester Stallone) vydá do Mexika, drogové kartely se strachy zabarikádují v haciendách. Z filmového festivalu v Cannes unikla na internet v předstihu oficiální ukázka filmu Rambo 5: Poslední krev (Rambo 5: Last Blood). Ta slibuje důstojné rozloučení s kultovní akční sérií. Snímek zamíří do českých kin 19. září.

John Rambo, toho času farmářem, je naštvaný. Má také proč - dceru jednoho z jeho kamarádů unesl nechvalně proslulý mexický drogový kartel. Rambo nelení, překročí hranici a rozhodne se vyříkat si to s kartelem pěkně z očí do hlavně pistole. Kartel požadoval výkupné, ale dostane olovo. Alespoň takový má být ve zkratce příběh připravovaného dílu.

„Všechny ty roky jsem si uchovával tajemství. Teď je čas, abych se postavil minulosti. Pokud si mě nenajde sama,“ říká časem a bojem poznamenaný Rambo v nové ukázce. Ani na farmě nedokáže zapomenout. Arzenál a ostré náboje má vždy u sebe, což dokazuje jeden z prvních záběrů na skladiště zbraní. Fanoušci se dočkají i jeho ikonického luku a nože. Poslední jmenovaný rychlým úderem celou ukázku končí.





„Ve všech filmech dosavadních filmech Rambo nikdy není doma, ale místo toho mířil do džungle nebo Afghánistánu. V tomhle novém dorazí domů, ale jako by tam vlastně nebyl. Je tam, ale není. To je to, okolo čeho jsme postavili příběh. Jakmile vyleze ze dveří svého domu, už nad sebou nemá kontrolu,“ přiblížil tajemně konkrétní děj nového snímku Stallone. „Ramba totiž z války trápí posttraumatický stresová porucha (PTSD). Má sice krásný ranč, ale vlastně žije v podzemí. Tak se s tím problémem vypořádá,“ pokračoval představitel hlavní postavy. „Pak se stanou zlé věci. Tento film bude tvrdá honba za pomstou. Hodně lidí za to zaplatí,“ uzavřel.

Ramba 5: Poslední krev nakonec nenatočil sám Stallone, o čemž se dříve také spekulovalo, ale Adrian Grunberg. Ten je zatím podepsaný jen pod poměrně vlažně přijatou akční podívanou Moje letní prázdniny z roku 2012. Kromě Stalloneho si ve filmu zahraje i Paz Vegová (Oči války, Sex a Lucía), Joaquín Cosío (Tenká žlutá linie, Spider-Man: Paralelní světy), Jessica Madsenová (Leatherface, seriál Pan Selfridge) nebo Owen Davis (We Die young, Bullet Head).

Týpek s přesnou muškou

Sylvester Stallone byl díky úspěchu série Rocky již zaběhnutým hercem a Rocky kultovní postavou. V roce 1982 se mu podařilo vytvořit dalšího nezapomenutelného hrdinu v podobě Johna Ramba. Snímek Rambo: První krev byl při skromném rozpočtu 15 milionů dolarů kasovní hit - celosvětově vydělal více než 125 milionů dolarů. Následovalo neméně úspěšné pokračování Rambo II (1985). S filmem Rambo III (1988) ale přišlo ochlazení. Snímek sbíral velmi vlažná hodnocení a ani po finanční stránce se mu nevedlo obzvláště dobře. Akční série o svalnatém střelci tak byla uložena k ledu. Rambo se vrátil až v roce 2008. Čtvrtý díl série si režíroval sám Stallone, ale ani to nebyl recept na úspěch.

O pátém dílu Ramba se mluvilo dlouho dopředu. Informace byly mlhavé i v tom, že dlouhou dobu nebylo vůbec jasné, jestli bude Stallone do projektu zapojený. V roce 2015 na veřejnost unikla informace o tom, že místo filmu dojde na seriál o Rambovi, který měl Stallone natočit pro televizi Fox. Nakonec na něj ale nedošlo. John Rambo se s diváky rozloučí na stříbrném plátně. Nelze mu nepřát větší úspěch než u třetího a čtvrtého dílu.