Zlý a nebezpečný král popu? Michael Jackson se octl na pranýři

Jako by si Michael Jackson názvy svých nejslavnějších alb předpověděl, jak se bude jeho posmrtná pověst vyvíjet. Pro ty, kdo v něm ještě donedávna viděli nedotknutelnou popovou ikonu, je najednou zlý (Bad) a nebezpečný (Dangerous). To, co se kolem něj v posledních dnech děje, zkrátka připomíná thriller...

O tom, že Michael Jackson žil výstřední život, který jej v konečném důsledku dovedl k nečekané a předčasné smrti v padesáti letech, samozřejmě nikdo nepochybuje. Stejně tak těžko zpochybnit, že to, co natočil na svá nejlepší alba a předvedl ve svých revolučních klipech, patří k tomu nejdůležitějšímu v celé historii popu – nehraje roli, zda to zrovna odpovídá našemu individuálnímu vkusu, či nikoli.

Aféra, kterou rozpoutal minulý týden vysílaný dvoudílný, celkem čtyřhodinový televizní dokument stanice HBO Leaving Neverland (Na cestě z Neverlandu), nabývá nevídaných rozměrů. V tuto chvíli se zdá, že zásadně mění globální pohled na Michaela Jacksona a významně ovlivňuje i jeho uměleckou pozůstalost.

Pozvolný rozjezd

Celá kauza filmu, ve kterém na ploše čtyř hodin (snímek je rozdělen do dvou dvouhodinových dílů) vyprávějí dva muži Wade Robson a James Safechuck velmi detailně o tom, jak je coby malé chlapce dlouhá léta Michael Jackson pohlavně zneužíval a dokonce se pokoušel o znásilnění, započala relativně velmi zvolna a nenápadně. Snímek byl v předpremiéře promítnut letos v lednu na filmovém festivalu Sundance.

Už tehdy Leaving Neverland způsobil jisté pozdvižení a psaly o něm světové agentury. Šlo ale primárně o to, že pozůstalí po Jacksonovi se rozhodli HBO zažalovat o astronomických 100 milionů dolarů (zhruba 2,2 miliardy korun). Tato televizní společnost se už na začátku 90. let ve smlouvě s Jacksonovou koncertní agenturou zavázala nikdy zpěváka nekompromitovat. Což podle žaloby filmem porušila.

Protože ale publikum festivalu Sundance bylo přece jen počtem omezené, první zprávy o filmu prošuměly světem. Doslova nálož odpálilo až televizní odvysílání Leaving Neverland minulý týden. Tehdy totiž měly možnost slyšet obžalobu Michaela Jacksona na vlastní uši miliony diváků.

Bez obhajoby

Samozřejmě to není poprvé, kdy byl Jackson nařčen z pedofilie. Více či méně vkusné žerty na toto téma se ostatně vyprávěly už dlouho za jeho života.

První potíže se zákonem měl zpěvák už v roce 1993, kdy jej z pohlavního zneužívání svého třináctiletého syna Jordana obvinil Evan Chandler. Spor se vyřešil mimosoudně – Jacksona to stálo „pakatel“ 22 milionů dolarů na Chandlerův účet.

Další, už mnohem rozsáhlejší a ve své době mediálně sledovanější konflikt se zákonem přišel o deset let později. Odstartoval jej dokument režiséra Martina Bashira Living With Michael Jackson, označovaný částí publika i kritiky podobně jako aktuální Leaving Neverland za jednostranný, obviňující, bez slova poskytnutého „obhajobě“. Jackson se v něm drží za ruku s chlapcem Gavinem Arvizem a sám přiznává, že s dětskými hosty ve svém sídle Neverland spává v jedné ložnici, ba jedné posteli. A že to považuje za přirozené.

Žaloba ze strany zástupců Gavina Arviza a jeho sourozenců se táhla dva roky, ve finále byl zpěvák zproštěn obžaloby, ale sám se z důsledků tohoto soudu už nikdy nevzpamatoval ani psychicky, ani fyzicky. Právě v této době se prý stal závislým na utišujících lécích, jejichž předávkování mu nakonec v roce 2009 přivodilo smrt.

Jako velmi zajímavá se jevila tehdejší výpověď psychologa Stanleyho Katze, který vyšetřovatelům řekl, že Jacksona nediagnostikuje jako pedofila, nýbrž muže, jenž se psychologicky vrátil do dětství a chová se jako desetiletý kluk. Doháněl tedy podle něj to, oč byl okraden svým otcem, který jako manažer držel pevně na uzdě sourozeneckou kapelu The Jackson 5. Do ní totiž Michael nastoupil ve svých šesti letech a od té chvíle až do smrti vlastně žil v zajetí showbyznysu.

Sexuální predátor

Se zcela jiným pohledem nyní přišla Jacksonova o dva roky starší sestra La Toya Jacksonová. Teprve nyní, po odvysílání Leaving Neverland, byl zveřejněn rozhovor, v němž La Toya označuje svého bratra za „sexuálního predátora“ a dodává: „Žádné přímé důkazy proti bratrovi nemám. Matka našla pouze dva šeky pro rodiče dětí, které měl můj bratr zřejmě sexuálně zneužívat.“ Tyto výroky byly zaznamenány už v době první Jacksonovy pedofilní aféry v roce 1993. La Toya navíc dodala, že sama byla sexuálně zneužívána svým – a tedy i Michaelovým – otcem Joem.

Prakticky každý den po odvysílání dokumentu Leaving Neverland média přinášejí zprávy o důsledcích údajně usvědčené pedofilie Michaela Jacksona. Některá rádia, z nich je nejznámější britská BBC, stahují jeho písně z vysílání. A tvůrci animovaného seriálu Simpsonovi stáhli z repríz první díl třetí řady z roku 1991, v níž jednu postavu Jackson namluvil.

Jak daleko celá aféra dospěje, je v tuto chvíli v nedohlednu. Je jisté, že film Leaving Neverland píchl do vosího hnízda. Škoda jen, že se tak stalo deset let poté, co se „král popu“ mohl k obviněním osobně vyjádřit.