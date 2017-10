Kvůli bezpečnostním kontrolám není otevřena volební místnost na Pražském hradě

Kvůli bezpečnostním opatřením zavedeným u vstupů do Pražského hradu se letos neotevřela volební místnost na druhém hradním nádvoří. Voliči, kteří ji byli zvyklí využívat, letos musejí jít na nedaleký Pohořelec. Důvodem změny místa byl podle mluvčí Prahy 1 Veroniky Blažkové nekomfortní přístup k volební místnosti přes bezpečnostní kontroly, které by voliče v této oblasti mohly odradit.

Na rozdíl od ostatních volebních míst v Praze 1 by totiž voliči museli tuto proceduru povinně absolvovat. „Stání ve frontě s turisty a kontrola nám pro voliče nepřipadala správná,“ sdělila Blažková ČTK. Místo volební místnosti na Hradě je připravena v pobočce Městské knihovny v Praze na Pohořelci.

Kontroly při vstupu do hradního areálu jsou od loňského léta. Způsobují v některých exponovaných časech fronty před vstupem do areálu Hradu a podle některých bezpečnostních expertů nejsou zdaleka tím, co může v sídle hlavy státu zajistit větší bezpečnost; naopak mohou případné útočníky kvůli velké koncentraci lidí přitahovat. Zavedení kontrol a s ním spojené uzavření jednoho ze vstupů do palácových zahrad pod Hradem přineslo mimo jiné jejich správci, Národnímu památkovému ústavu, úbytek návštěvníků a snížení tržeb.