Festival Aerodrome posiluje, jeho hvězdou bude i Lana Del Rey

Aerodrome 2018 (stav programu k datu 14. března) ČTVRTEK 28.6. Stage 1: Wiz Khalifa Mø PVRIS Celeste Buckingham Stage 2: Parkway Drive Bullet For My Valentine Underøath Thy Art Is Murder Crossfaith ------------------------------ PÁTEK 29.6. Stage 1: Lana Del Rey Chvrches Portugal. The Man Milky Chance X Ambassadors Ofenbach Stage 2: Stone Sour You Me At Six Silverstein ------------------------------ SOBOTA 30.6. Stage 1: Macklemore Nine Inch Nails The Kills Kodaline Nothing But Thieves Frank Carter Stage 2: Limp Bizkit Hollywood Undead Body Count Eskimo Callboy