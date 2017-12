Láska je nebeská i po čtrnácti letech. Osudy oblíbených postav nabídlo pokračování

Láska nebeská (2003, Love Actually) je britská vánoční komedie, která se stala nedílnou součástí svátečních televizních programů. Po čtrnácti letech se dočkal krátkého televizního druhého dílu. Ten poodhaloval osudy divácky oblíbených postav po čtrnácti letech. Jaká postava z Lásky nebeské je vaše nejoblíbenější? Hlasujte v anketě. Lásku nebeskou uvede TV Nova 21. prosince ve 20:20.

Film Richarda Curtise Láska nebeská (Love Actually) se stal kultovní vánoční romantikou. V půlce letošního února režisér oznámik, že se snímek konečně dočká pokračování, i když ve zkrácené verzi psané přímo pro televizní vysílání. Již v prosinci 2015 přiblížila současné osudy postav z filmu Emma Freudová, editorka scénáře a manželka režiséra Curtise, pro televizi MTV.

Někteří se osudové lásky dočkali, jiní si stále stavějí vzdušné zámky. Během deseti minut trvání druhého dílu diváci znovu viděli Kieru Knightleyovou, Colina Firtha, Hugha Granta nebo třeba Liama Neesona. Kdo ale dopadl jak? Pokud chcete, aby pro vás konečné osudy hrdinů zůstaly tajemstvím, dalších několik odstavců přeskočte.

Čtrnáct let uběhlo...

Juliet (Keira Knightleyová) žije spokojený život se svým manželem Peterem (Chiwetel Eijofor). Na dveře jí zaklepe Mark (Andrew Lincoln), který ji před čtrnácti lety na stejném místě vyznal lásku na kartách. I on žije spokojeným životem se svou manželkou Kate Mossovou (hraje ji sama Kate Mossová), o které se v původním filmu ve srandě zmínil, že si ji chce vzít.

David (Hugh Grant) byl znovu zvolen jako premiér Británie. Ačkoliv pro něj Natalie (Martine McCrutcheonová) již nepracuje, stále svému milému ráda uvaří čaj.

Billy Mack (Bill Nighy) se postará o veřejný skandál, když prohlásí, že kašle na charitu a nemocné děti ho nezajímají. Záhy ale prozradí, že je zatrpklý také proto, že jeho manažer Joe před několika lety zemřel na srdeční mrtvici.

Jamie (Colin Firth) a Aurélia (Lúcia Monizová) by snad nemohli být šťastnější. Chyceni ve vzpomínkách na začátky svého vztahu Aurélia svému manželi oznámí, že čeká jeho již čtvrté dítě.

Daniela (Liam Neeson) navštíví jeho syn Sam (Thomas Sangster), kterému je v roce 2017 už 26 let. Zároveň s ním ale přijde i Olivia, Samova dětská láska z prvního filmu, a požádá Daniela o svolení ke sňatku s jeho synem.

Kompletně vypuštěný je osud Harryho (Alan Rickman) a Karen (Emma Thompsonová), pro které měla Freudová scénář napsaný. Herec Alan Rickman, který hrál nevěrného manžela utrápené ženy, zemřel v lednu 2016.

Liam Neeson zestárl nejlépe

„Nikdy bych si nemyslel, že budu točit pokračování Lásky nebeské, ale myslím, že bude zábava podívat se, kde všichni hrdinové jsou a co dělají. Kdo z nich zestárnul nejlépe? Hádám, že to bude ta největší otázka... Nebo je dopředu jasné, že to byl Liam Neeson?“ žertoval v únoru Richard Curtis.

Kultovní snímek Láska nebeská z roku 2003 stál 40 milionů dolarů a vydělal jich celosvětové téměř 60. Byl nominován na Zlatý glóbus za nejlepší film a za scénář. Herec Bill Nighy dostal cenu britské akademie BAFTA za vedlejší roli excentrického rockera Billyho Macka.