Lednový koncert Heleny Vondráčkové nabídne průřez zpěvaččinou bohatou kariérou

PRAHA Helena Vondráčková, jedna z největších ikon české hudby se představí posluchačům v pražské O2 aréně dne 20. ledna 2018. Koncert nabídne to nejlepší z repertoáru naší mezinárodně nejúspěšnější zpěvačky

Diva české populární muziky, zpěvačka Helena Vondráčková, oslavila 24. července letošního roku jubileiních 70 let od narození. Koncert, který proběhne 20. ledna v pražské O2 aréně, bude pokračováním velkolepých narozeninových oslav. Helena Vondráčková nabídne to nejlepší ze své více než padesátileté kariéry. Kdo by neznal hity jako Malovaný džbánek, Dlouhá noc nebo, Pátá nebo Dvě malá křídla tu nejsou?



Helena Vondráčková sice Zlatého slavíka vyhrála jen jednou, v roce 1965, ale další roky se pravidelně umísťovala na stupních vítězů. Kromě sólové tvorby byla i čelnkou velmi úspěšného tria Golden Kids, kde účinkovala spolu s Martou Kubišovou a Václavem Neckáčem. Zahrála si i ve filmech, přičemž její nejznámější role je bezesporu princezna Helenka s divácky oblíbené muzikálové pohádky Šíleně smutná princezna.



Jako hosté lednového koncertu vystoupí Bára Basiková, Vašo Patejdl, Michal David, Josef Vojtek, Fragile, Tomáš Slavíček a Tap Academy Prague, Jan Kopečný a řada dalších.