Legendy postrčily nový film ze světa Star Wars. Lucas ‚zrežíroval‘ scénu, Ford radil nástupci

PRAHA Zdálo se, že za světem Hvězdných válek oba dva hlasitě zabouchli dveře. Jenže snímek o mládí ikonické postavy Hana Sola ty dveře malinko pootevřel. Duchovní otec Hvězdných válek George Lucas se tak přichomýtl k režii jedné ze scén, herec Harrison Ford, jenž Hanu Solovi vtiskl před 40 lety tvář, zase radil svému nástupci i režiséru Howardovi.

„A proč to Han (Solo) neudělá takhle?“ pronesl Goerge Lucas, když se natáčela scéna uvnitř vesmírné lodi Millenium Falcon. Bylo léto 2017 a filmu o mládí Hana Sola se právě ujal Lucasův přítel Ron Howard poté, co studio vyhodilo původní režisérskou dvojici Chris Lord, Phil Miller, protože se nedržela scénáře otce a syna Kasdanových.



Snímek Solo: A Star Wars story vypráví příběh mládí Hana Sola (Alden Ehrenreich). Scéna ze snímku Solo: A Star Wars story.

Režisér Ron Howard, který se ujal filmu Solo: A Star Wars Story v létě roku 2017. Co by to bylo za film ze světa Star Wars, kdyby v něm chyběla vesmírná loď Millenium Falcon.

Třiasedmdesátiletý Lucas, který stvořil Star Wars (Hvězdné války) před 40 lety a který celou značku prodal studiu Disney v roce 2012, se svou ženou udělal výjimku a přišel se podívat na natáčení.

„Byl to skvělý pocit,“ řekl režisér Howard serveru Entertaiment Weekly. S Lucasem se zná už od 70. let minulého století, kdy se setkali při natáčení Lucasova filmu Americké grafiti. „Je pro mě jako mentor,“ říká třiašedesátiletý Howard.

„Lucas se chtěl krátce zastavit, ale nakonec strávil na natáčení pět hodin. Navrhl změnu a Ron (Howard) hned běžel za herci a volal ‚George chce, abychom to udělali takhle.‘ Myslím, že to George velmi potěšilo a ta scéna je vtipná, ale nemohu prozradit, která to je,“ popsala producentka Disney Kathleen Kennedyová.

Lucas přidal Howardovi pár dalších rad, jak se popasovat se světem Hvězdných válek. Stejně tak režisér konzultoval postavu s hercem Harrisonem Fordem, který Hana Sola ztvárnil v původní trilogii a poté v sedmém díle, jenž se dostal do kin v roce 2015.

Ani pětasedmdesátiletý Ford se příliš nehrne do spolupráce se studiem Disney na nových filmech o „předaleké galaxii“. V průběhu dlouhých let měl postavy Hana Sola už jaksi plné zuby. Ale i on udělal nyní výjimku a vedle režiséra Howarda si promluvil i s hercem Aldenem Ehrenreichem, jenž hraje mladého Sola.

Režisér George Lucas. Harrison Ford.

„Mám vám říct, že mi sdělil všechno, co potřebuji vědět, ale že to nesmím říct nikomu dalšímu,“ usmívá se tajemně osmadvacetiletý Ehrenreich, pro něhož jde o největší hereckou příležitost v kariéře. Víc nechce prozradit. Ford měl k dispozici scénář nového filmu, který bude mít premiéru v květnu, a podle studia „dal palec nahoru“.



Podle producentky Kennedyové měl Ford svému nástupci na večeři převyprávět vše, co si vybavoval z rozhovorů s Goergem Lucasem o původu a mládí Hana Sola, jež spolu vedli v 70. a 80. letech během natáčení původní trilogie Hvězdných válek.



Něco málo o postavě Hana Sola prozradila také v rozhovoru pro server Entertainment Weekly herečka Emilia Clarkeová, hvězda seriálu Hra o trůny, která se ve filmu objeví v roli jakési Solovy femme fatale Qi’ry. „Znají se od dětství a snaží se přežít. Qi’ra má na Sola vliv, utváří ho,“ popsala Clarkeová.

Její postava je tajemná a nejednoznačná. „Je to otázka důvěry. Komu věřit a komu ne. Všichni víme, kde se Han Solo objeví (v původní trilogii se zamiluje do princezny Leiy) a že Qi’ra tam nikde není. Takže se něco musí stát,“ naznačuje s úsměvem Clarkeová.