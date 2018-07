Leon, Návštěvníci nebo Purpurové řeky. Připomeňte si nejslavnější role Jeana Rena

PAŘÍŽ Francouzský herec španělského původu Jean Reno v pondělí 30. července slaví 70 let. Za svou filmovou kariéru už stačil být středověkým šlechticem, nájemným zabijákem, nenapravitelným zlodějíčkem i policejním komisařem. Připomeňte si s námi šest nejznámějších rolí velikána světového filmu.

Brutální Nikita (1990)

Kdo by neznal Viktora Čističe (Reno)? Příběh vypráví o mladé Nikitě (Anne Parilaudová), která se z drogově závislé zlodějky vypracuje až na nebezpečnou vládní agentku. Stroj na zabíjení ale nemůže pracovat do nekonečna a Nikita se rozhodne odejít. To je její první chyba...

Návštěvníci (1993)

Nikdy nepij z cizí láhve. Tak takového pravidla se měl jistě držet hrdinný rytíř Godefroy (Reno), který je spolu se svým sluhou Jacquouillem (Christian Clavier) přenesen ze středověku až do dvacátého století. Jejich komediální střety s ocelovými oři pobavily již bezpočet diváků. Protože drátěnou košili si v pračce určitě nevypereš. Snímek se dočkal ještě dvou dalších pokračování.

Leon (1994)

Zabiják Leon (Reno) vždy splní zadaný úkol. Má jen jedno pravidlo - nevraždí ženy a děti. Jeho tvrdou a léty vybroušenou skořápku ale naruší dvanáctiletá Mathilda (Natalie Portmanová), která pomocí Leona plánuje uskutečnit svou pomstu. Zkorumpovaný policista Stansfield (Gary Oldman) jí totiž nechal zabít rodiče. Oceňovaný snímek režiséra Luca Bessona patří právem do zlatého filmového fondu i díky hereckému výkonu Jeana Rena v titulní roli.

Purpurové řeky (2000)

Brutálně zohavená mrtvola je ve francouzských Alpách nalezena visící ze skály. K případu je povolán komisař Pierre Niemans (Reno). Po bestiálním vrahovi ve stejnou chvíli pátrá také místní policista Max Kerkerian (Vincent Cassel). Mrtvoly se začnou postupně kupit a oba policisté zjišťují, že hrají pouze zvrácenou hru o čas... Snímek se v roce 2004 dočkal pokračování.

Drž hubu! (2003)

Jean Reno a Gerard Depardieu tvoří komediální dvojici k popukání. Zloděj Ruby (Reno) je vsazen do cely ke Quentinovi (Depardieu), lehce slabomyslnému bláznovi, který je také dost možná nejukecanějším mužem na světě. Spolu z vězení utečou, ale co čert nechtěl, nemohou seč od sebe oddělit. Rubymu tak nezbývá nic jiného, než zatnout zuby a občas od plic zakřičet „drž hubu!“