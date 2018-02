Levová z SPD podá trestní oznámení na Pelikána. Kvůli označení za fašistickou stranu

PRAHA Poslankyně SPD a místopředsedkyně ústavně právního výboru Sněmovny Jana Levová podá trestní oznámení na ministra spravedlnosti Roberta Pelikána (ANO) kvůli tomu, že označil SPD za fašistickou stranu. V dopise, který Pelikánovi zaslala a který poskytl médiím předseda strany Tomio Okamura, napsala, že by si Pelikán měl uvědomovat vážnost své funkce ministra spravedlnosti. V listu upozornila na židovské kořeny své rodiny.

„Právě proto se mě a mé rodiny dotklo Vaše vyjádření, která jste dal v rozhovoru pro Aktuálně.cz,“ uvedla s tím, že ministr spravedlnosti by si měl uvědomovat vážnost své funkce. „Pokud tedy hovoříte o našem hnutí SPD jako o fašistické straně, pak byste si měl být vědom následků svého jednání. Proto pane ministře budu požadovat trestně-právní odpovědnost za Vaše výroky a po konzultaci se svým právním zástupcem na Vás podám trestní oznámení,“ uvedla.



Pelikán ve vztahu k vyjednáváním, která vede ANO a SPD ohledně podpory vlády, serveru řekl, že je pro něj nepřijatelné být ve vládě, která se bude jakkoli opírat o SPD. „Já se nechci dostat do pozice, kdy budu nějakým způsobem muset korigovat svoje názory nebo postupy podle toho, co chce fašistická strana. Je to pro mě nepřijatelné,“ řekl ministr v demisi Robert Pelikán v rozhovoru pro Aktuálně.cz.