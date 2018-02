Co s Libeňským mostem? Zbourat, není to Karlův most, míní autor zřícené lávky

PRAHA Počátkem týdne ministerstvo kultury nepravomocně rozhodlo, že pražský Libeňský most nebude kulturní památkou. Otevřelo tím možnost, aby stavba spojující od roku 1928 pražské čtvrti Holešovice a Libeň, mohla být zbourána a nahrazena novým mostem. Architekti v této otázce ale nejsou jednotní, spíše se však klaní k rekonstrukci mostu.

Dílo architektů Pavla Janáka a Františka Mencla, které bylo otevřeno při příležitosti desátého výročí Československa, je dlouhodobě ve špatném stavu. Od poloviny ledna je dokonce uzavřeno pro auta i veřejnou dopravu, což ještě rozvířilo debatu, co bude s mostem nadále. Zrekonstruovat, nebo zbourat a na jeho místě postavit nový?

Stejně jako před čtrnácti lety se jím tak zabývalo ministerstvo kultury a i v tomto případě dospělo k závěru, že mu neudělí památkovou ochranu. Svůj krok odůvodnilo slovy, že při rekonstrukci by se nezachovala architektonická hodnota, kterou soumostí, tvořené šesti celky, má.

To, že most nebyl prohlášen za památku, však podle architekta a urbanisty Petra Kučery neznamená, že bude stavba automaticky zbourána. Rozhodnutí ministerstva jí prý může paradoxně pomoct. Památková ochrana by totiž mohla bránit tomu, aby byla výrazněji rekonstruovaná, což je vzhledem k jejímu stavu nezbytné.

Lukeš: Zapsat, ale umožnit rozsáhlou opravu

V současnosti je v havarijním stavu zhruba jedna desetina ze 700 metrů dlouhého soumostí, konkrétně jeho část na břehu směrem k Palmovce. V dobré kondici ale nejsou ani jeho další pasáže.

Vizuálně nejvýraznější a architektonicky nejhodnotnější část mostu, obloukový díl přes řeku z dílny Pavla Janáka, který nese prvky kubismu, výrazněji poškozen není. I proto by někteří odborníci uvítali, aby byla stavba zachována a opraveny byly pouze její zdevastované segmenty.



„Pavel Janák byl jeden z nejvýznamnějších stavitelů minulého století, hradní architekt po (Josipu) Plečnikovi. Už jen to je zajímavá skutečnost, pro kterou stojí za to most chránit. Pak je to také významná ukázka meziválečné konstruktivistické architektury,“ tvrdí historik architektury Zdeněk Lukeš. Sám byl příznivcem toho, aby byl most zapsán na seznam kulturních památek. Ale za předpokladu, že by jej bylo možno kvalitně opravit.

„Pokud by se to zapsalo, nesměli by památkáři trvat na tom, že se most nesmí z části opravovat. Mohla se stanovit místa, která zůstanou původní, a ta by se vyměnila za přesnou kopii,“ říká s tím, že památka dle jeho mínění nemusí být zcela autentická.

Stráský: Zbourat a postavit moderní most

Uznávaný mostař Jiří Stráský, mimo jiné autor nedávno zřícené Trojské lávky, naopak podporuje myšlenku, aby se soumostí zbouralo. Na jeho místě by raději viděl moderní stavení.



„Vážím si toho, co bylo, ale bohužel to je ve špatném stavu a nefunguje to. Je tak lepší udělat něco pořádného, nového. Držet se měřítka krajina, konstrukce, ale udělat to z moderních materiálů,“ navrhuje se slovy, že by rovněž stálo za to zvážit šířku mostu a jeho dopravní funkci.

Libeňský most je od poloviny ledna uzavřen.

Stráský přitom uznává, že most disponuje pohlednými elementy kubistické architektury. Podle něj ovšem „morálně nevyhovuje“. „Je hezký, ale je jiná doba. Zkrátka není to Karlův most.“



Lukeš, který se zabývá převážně architektonickou tvorbou první poloviny 20. století, by se moderní stavbě, jež by se mohla stát klenotem architektury, nebránil. K takové možnosti by se ale přikláněl pouze ve chvíli, že by most byl v naprosto dezolátním stavu nebo by ze závažného důvodu nemohl plnit svou funkci. Ani jedno prý momentálně neplatí.

Kučera: Nový most? Více času a peněz

Pro vybudování zcela nové stavby není ani Petr Kučera. Podle něj by si totiž vypsání výběrového řízení a následný proces vyžádaly mnohem více času než rekonstrukce, která zároveň umožňuje částečně zachovat dopravní provoz.

„Když chcete stavět nový most, musíte nejdřív postavit most provizorní, na něm překlonit dopravu, pak zbourat současný most a na jeho místě postavit nový,“ přibližuje s tím, že nelze ani pokračovat v již existujícím projektu, volné repliky dnešního mostu, jenž byl před dvěma lety schválen. Ten počítá s tím, že by na starých pilířích byl vybudovaný nový most, což už odborníci z Kloknerova ústavu ČVUT označili za nerealizovatelné.

Část Libeňského mostu je v havarijním stavu.

Proces výstavby nového mostu navíc podle Kučery vychází rovněž finančně náročněji. „Operuje se s tím, že rekonstrukce starého a stavba nového mostu vyjdou nastejno. Už se ale neuvádí, že v tom nejsou započítány náklady na demolici starého, stejně tak náklady na stavbu provizorního,“ tvrdí Kučera. Náměstek pražské primátorky a radní pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD) už dříve uvedl, že oprava nebo výstavba nového mostu by vyšla na 550 až 600 milionů korun.



O tom, zdali bude Libeňský most opraven, nebo zbourán rozhodne pražské zastupitelstvo na některém ze svém dalším jednání. Architekti se ovšem shodují, že dohady o finálním řešení mohou trvat klidně i několik let.