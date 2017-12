Svíčky, srdce, vzkazy: Lidé vzpomínali na Václava Havla na Hrádečku

HRÁDEČEK (TRUTNOVSKO) K chalupě prezidenta Václava Havla na Hrádečku u Trutnova přišly desítky lidí, aby uctily jeho památku. U domu, kde před šesti lety někdejší československý a český prezident zemřel, bylo na dřevěném plotu zavěšené proutěné srdce, na zemi hořelo několik svíček a na nedaleké louce někdo vyšlapal ve sněhu obří srdce s iniciálami VH.

„Pana Václava Havla jsem si velmi vážila, proto si tady připomínám jeho památku. Už je to tradice,“ řekla ČTK Gozel Chalijevová, která přišla na Hrádeček zapálit svíčku se svou kamarádkou z Janských Lázní. Podle ní nastala doba, kdy je nutné si Havlův odkaz připomínat více než kdy jindy.

„Naše společnost postrádá určité prvky, které Václav Havel představoval, jako je humanismus, spravedlnost a rovný přístup ke všem. V poslední době se to vytrácí,“ řekla Chalijevová. Spolu se svíčkou postavila pod srdce z proutí i lahvové dvanáctistupňové pivo z trutnovského pivovaru, ve kterém Havel v 70. letech pracoval. „Vždycky koupíme lahváče Krakonoše a doneseme to sem, i to je taková tradice,“ dodala.

Během mrazivého dopoledne uctil Havlovu památku zapálením svíčky i Jiří Filipi ze Dvora Králové nad Labem. Na Hrádeček přijel po zledovatělé silnici autem. „Nejsem zde poprvé, je to pro mě tradice. Václav Havel byl vynikající osobnost, kterou nikdo doposud nenahradil. Pro naši zemi vykonal hodně, bohužel takových lidí je málo. Lidé zapomínají na to, co se odehrávalo před rokem 1989, a to je obrovská škoda,“ uvedl Filipi. Na dotaz ČTK, jestli vidí mezi současnými kandidáty na prezidenta někoho, kdo by se podle něj mohl Havlovi rovnat, řekl, že takového člověka mezi nimi nespatřuje.

Bývalý prezident a dramatik Václav Havel zemřel na své chalupě na Hrádečku 18. prosince 2011 ve věku 75 let. Hrádeček nazval svým existenciálním domovem. Chalupu na Hrádečku koupil Václav Havel v druhé polovině 60. let, později tam vznikala Charta 77 či petice Několik vět. Havel na Hrádeček často jezdil i jako prezident, například v roce 1999 na Hrádeček dorazil generální tajemník OSN Kofi Annan.

Václava Havla si dnes lidé připomínají v Česku i v zahraničí. Například v Praze 6 bude odhalena Lavička Ferdinanda Vaňka, v divadle Alfred ve dvoře se budou číst pasáže z Havlových textů a uskuteční se mše v chrámu Panny Marie Sněžné.