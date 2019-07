ASI.JATKA: Muži, kteří se nebojí žen a ženy, které mění svět

Večer po debatě o mladé vietnamské generaci za mnou přišel mladý vietnamský kluk. Chtěl si podat si ruce a poděkovat, že mě jeho sestřenka, se kterou jsem domluvila před ním, může mít za vzor. Řekl, že mu vždycky bude chybět “to něco”, a proto jí nemůže jít plně příkladem.

S velkou dávkou dojetí a pokory jsem mu odpověděla, že sice holky mění svět, ale že je třeba takových mužů jako je on. Mužů, kteří se nebojí silných žen, podporují je a jsou jim parťáky. Na konci krátké rozhovoru jsme se s drobnými slzami v očích objali. On šel s partou oslavit zkoušky a já se vrátila ke skupince, která se právě otevřeně bavila o rozdílech mezi rodiči a námi, dětmi, co dostaly šanci mít na výběr.

P.S. Velký do Českých Budějovic. Pokud je tam takových mlaďochů víc, nemusíme se bát o budoucnost.