Dnes se říká, že nejdůležitější na porodu je prožitek ženy. Tak to podle mě ne, říká slavný porodník Doležal

Praha Sám tvrdí, že měl obrovské životní štěstí, neboť mu byl dopřán hrozně dlouhý život. Většinu času přitom věnoval práci. „Když bych to řekl očima dnešní generace, tak jsem vlastně ze života nic neměl, protože jsem ho prosloužil,“ řekl LN profesor Antonín Doležal.

Antonín Doležal (90) jeden z nejvýznačnějších českých porodníků

darwinista a vulgární materialista

majitel medaile Za zásluhy, kterou obdržel letos 28. října

publikoval přes 130 vědeckých prací o těhotenství a porodu

autor knih (Ne)pikantní jazykověda, Zakázaná slova, Lékařský slang a úsloví, Pierre de la Ravel, pařížský porodník

v oblasti porodnictví a gynekologie působí jako soudní znalec

LN: Jste význačný český lékař, ale také autor celé řady knih. O čem jste psal především?

Řekněme to jako v Prodané nevěstě: Nuž hola, tedy začněme. Napsal jsem ledacos. Především vědecké monografie, první o samovolném předčasném ukončení těhotenství, pak jsem se dvěma kolegyněmi vydal anglicky psanou monografii o fylogenetických problémech v lidské reprodukci.

LN: Co to znamená?

Znamená to v podstatě historický pohled na to, jak se vyvíjela lidská reprodukce. Pak jsem napsal knihu o porodnických operacích, protože jsem z generace, která je všechny ještě uměla.

LN: Psal jste ale nejen odborné knihy, že?

Psal jsem o lékařském slangu, o zakázaných, tedy vulgárních slovech a pak jsem dělal anatomický slovník synonym. To byly vlastně práce na okraji filologie. No a pak jsem měl ještě takové úlety. Napsal jsem román, který se zabývá vznikem vědeckého porodnictví a Francouzskou revolucí. Protože to byly souběžné děje.