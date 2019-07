František Vojtásek: český zpravodajec a dvojitý agent, který pomáhal Francouzům

PRAHA František Vojtásek se své zemi pokusil pomoci tak, že zradil její komunistický režim. Jako zpravodajec začal spolupracovat s francouzskými tajnými službami, za což byl v roce 1978 zatčen a v témže roce odsouzen. Z vězení ho dostala až sametová revoluce. Zemřel 2. června 2014.

Mezi neznámé hrdiny roku 1968 patří i vojenský zpravodajec František Vojtásek. Srpnová vojenská intervence byla poslední kapkou, která Vojtáska přivedla na protikomunistickou tajnou frontu. Za své rozhodnutí tvrdě zaplatil.

Narodil se 29. 9. 1930 v Šarovech nedaleko Uherského Hradiště. Rok po maturitě na gymnáziu v Uherském Hradišti vystudoval v letech 1951–1953 Pěchotní učiliště v Lipníku nad Bečvou a poté Vojenskou akademii Klementa Gottwalda v Praze a ve druhé polovině šedesátých let i vojenskou rozvědnou školu v Moskvě.



Po studiích působil v řadě funkcí na Zpravodajské správě Generálního štábu ČSLA. Právě 1. srpna 1968 se stal zástupcem vojenského přidělence na čs. velvyslanectví v Paříži. To bylo krytí jeho funkce zástupce rezidenta Zpravodajské správy Generálního štábu ČSLA.

Obálka operativního svazku StB vedeného na Františka Vojtáska.

Ve snaze bojovat proti skutečným nepřátelům svého národa nabídl ještě na konci srpna 1968 své síly francouzské zpravodajské službě. František Vojtásek předával s velkým rizikem několik let druhé straně tajné materiály. Po návratu do vlasti roku 1972 ve své misi pokračoval a při služebních cestách na Západ se scházel se zástupcem francouzské zpravodajské služby.

Roku 1976 dostala Státní bezpečnost nejspíše od KGB poznatek o dvojí roli Františka Vojtáska. Krátce poté jej sice ještě vyslali do funkce vojenského a leteckého přidělence ČSSR v Paříži, ale po měsíci musel „na poradu“ do Prahy, odkud se do již Paříže nevrátil. Po více než ročním tajném sledování byl 3. února 1978 zatčen a vzat do vazby.



Poslední rozloučení s bývalým zpravodajcem 6. června 2014 v chrámu sv. Markéty v Praze-Břevnově.

Vyšší vojenský soud v Příbrami Františka Vojtáska 30. listopadu 1978 odsoudil pro trestné činy vyzvědačství a vlastizrady na 25 let odnětí svobody v nejtěžší III. nápravně výchovné skupině a vysoké finanční pokutě. Ve valdickém vězení byl dlouhodobě operativně sledován.



František Vojtásek se na svobodu dostal po dvanácti letech, 12. března 1990. Z bran věznice vyšel s podlomeným zdravím a jeho další životní etapa se nesla ve znamení dlouholetého vyčerpávajícího boje o rehabilitaci. K jeho soudní rehabilitaci došlo jen v omezené míře, protože ani polistopadové soudy nedokázaly vidět rozdíl mezi bojem proti totalitní moci a vojenskou zradou. Hodnost podplukovníka ve výslužbě mu vrátil roku 2006 ministr obrany Karel Kühnl. František Vojtásek zemřel po krátké nemoci 2. června 2014.