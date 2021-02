K psaní je nutná samota, říká známý fotograf Tomáš Třeštík. I přes svou prvotinu spisovatelské ambice nemá

Praha V polovině února mu vychází jeho první knížka. Sice ji nazval Po povrchu, ale rychle se v ní noří do hlubin nečekaně upřímné sebereflexe. Je to knížka čtivá a nadmíru osobní, Tomáš Třeštík v ní píše především o sobě, o svém dětství a devadesátých letech v Praze a o inspirujících lidech, které potkal a kteří ho ovlivnili – od rodičů, dokumentaristky Heleny Třeštíkové a architekta a spisovatele Michaela Třeštíka, až po kolegy fotografy, umělce a kamarády z divokých mejdanových dob.

Známý pražský fotograf, kterého sledují na sociálních sítích desetitisíce fanoušků, umí psát a umí si všímat. Má svůj lehký styl a smysl pro sarkastický humor, kterým míří především na sebe. Přemýšlí nad vlastnostmi, jež na sobě nemá moc rád, líčí své absurdní sběratelské záliby i drobné neurózy. Z přijetí čtenářů má trochu trému, ale je evidentní, že má ze své knižní prvotiny radost a že ho tahle literární bilance v životě posunula dál, k dospělosti a vyzrálosti.



Léta si vedete fotodeník, všechny lidi a místa, o kterých píšete, máte určitě nafocené. Proč tedy v knížce nejsou fotky?

Konkretizovat text fotkama mi přišlo zbytečný, působilo by to nejistě, že si nevěřím, jestli to po literární stránce zvládnu.