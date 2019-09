Manželé Komárkovi se podíleli na vzniku Kennedyho nového centra umění ve Washingtonu

Washington D.C. O tomto víkendu se ve Washingtonu slavnostně otevřela nová, zcela revoluční část amerického Kennedy Centra pro umění nazvaná REACH. Projekt podpořil také český podnikatel Karel Komárek společně s manželkou Štěpánkou Komárkovou.

Záměrem projektu REACH je rozšířit původní budovu o nový areál, který odstraní hranici mezi umělcem a návštěvníkem a zajistí tak přístup ke scénickým uměním opravdu všem zájemcům.



Celá stavba, jejíž hodnota dosáhla téměř 250 mil. USD, byla financována výhradě ze soukromých zdrojů. Mezi těmi, kteří na stavbu přispěli, jsou významní američtí podnikatelé a filantropové v čele s Davidem Rubensteinem, Jacqueline Mars, Michaelem Neidorfem a Stephenem Schwarzmanem. REACH sponzorují také korporace typu výrobce letadel Boeing či americké banky Wells Fargo. Mezi významné zahraniční donátory patří manželé Karel a Štěpánka Komárkovi.



„Projekt REACH je fascinující. Je to stavba, která bourá hranice mezi umělci a publikem, svojí variabilní minimalistickou architekturou je nadčasová a dává prostor jak novým formám umění, tak těm klasickým. A možná i těm zcela novým, o kterých dnes ještě nemáme ani tušení. Co bych rád vyzdvihl, je to, že stavba je zcela financována ze soukromých zdrojů“, říká Karel Komárek, zakladatel skupiny KKCG a dodává: „Byl bych rád, aby jednou podobné centrum, inspirované právě touto stavbou a její filosofií, vzniklo v Praze.“



REACH tvoří vizuálně výrazné, propojené pavilony, které ve svých útrobách ukrývají tři sály opatřené důmyslně rozmístěnými okny a pozorovacími chodbami, které veřejnosti umožní sledovat celý kreativní a umělecký proces na vlastní oči a na živo. Dva multifunkční prostory pro pořádání akcí, tři učebny a specializovaná vzdělávací laboratoř jsou pak místem konání nejrůznějších událostí od komorních představení, přes letní umělecké tábory až po filmové projekce. Venku návštěvníci mohou trávit příjemné chvíle v prostoru plném zeleně, navrženém speciálně pro klidné relaxační i komunitní programy.

Autorem stavby je studio Steven Holl Architects, kteří stojí i za vítězným návrhem nové budovy Janáčkovy Filharmonie v Ostravě.

Centrum scénických umění Johna F. Kennedyho patří k nejvýznamnějším kulturním institucím v Americe, které ctí odkaz prezidenta Johna F. Kennedyho. Více než tři miliony diváků každoročně shlédnou více než 2 000 představení. Po celém světě shlédne či vyslechne představení v rámci různých turné a rozhlasová a televizní vysílání pořádaná centrem 40 milionů diváků a posluchačů.



Vedle produkce a pořádání hudebních, tanečních, dramatických a komediálních představení a podpory umělců při tvorbě nových děl se Kennedyho centrum věnuje také vzdělávací činnosti a osvětovým projektům v oblasti umění. Spolu se svými uměleckými partnery, Národním symfonickým orchestrem a Národní operou ve Washingtonu, se centrum může pochlubit zorganizováním více než 300 divadelních představení, desítek nových baletů, oper a hudebních vystoupení a celou řadou mezinárodních festivalů.

Posláním rodinné nadace Karla Komárka je dodávat lidem odvahu, aby mohli své smělé nápady a vize proměnit ve skutečnost. Dlouhodobě podporuje festival Dvořákova Praha a Nadaci Proměny. Je významným donátorem Centra Johna F. Kennedyho pro múzická umění ve Washingtonu, kde se mimo jiné zasazuje o prezentaci českých a mezinárodních umělců na této prestižní americké scéně. Vedle těchto dlouhodobých aktivit podporuje i projekty jednotlivců a komunit jak v České republice, tak i v zahraničí, které mají pozitivní dopad na společnost a mění myšlení a přístup lidí. Nadace byla založena v roce 2017 Karlem a Štěpánkou Komárkovými. Karel a Štěpánka Komárkovi se stali předsedy Mezinárodního výboru Kennedyho centra pro umění v prosinci 2017.