Mediální magnát Rupert Murdoch podle prodělal zápal plic. Nyní se zotavuje

NEW YORK Mediální magnát Rupert Murdoch prodělal zápal plic, nemoc ale překonal a nyní se zotavuje. S odvoláním na své zdroje o tom ve čtvrtek informovala zpravodajská stanice CNN.

Osmaosmdesátiletý miliardář onemocněl před třemi týdny, nyní se mu ale daří dobře a již absolvoval několik obchodních telefonických hovorů.



Murdoch je jedním z nejvýznamnějších mediálních magnátů světa. Působí ve vedení televizní společnosti Fox Corporation a stále hraje aktivní roli v dohledu nad stanicí Fox News. Stojí také v čele konglomerátu News Corporation, který vlastní například deníky The Wall Street Journal, New York Post nebo The Sun.