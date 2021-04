Neříct, že jsem gay? Žít v každodenní přetvářce a skrývat se musí být ubíjející, říká youtuber Kovy

Youtuber, vloger, moderátor, dabér, spisovatel i edukátor. Možná by se ještě hodilo připsat po jeho účinkování v pořadu StarDance tanečník. Karel Kovář, známý také jako Kovy, ale také upozorňuje rodiče na to, jaké nástrahy čekají jejich děti na internetu. Svým coming outem podpořil českou queer komunitu.

Lidovky.cz: Vaše videa dávno nesledují jen děti, ale i dospívající a vaši vrstevníci. Pro koho je děláte nyní? Jak vybíráte témata a o čem mluvíte nejraději?

Snažím se kombinovat témata i formáty. Ač je to v dnešní době trochu těžší než dříve, protože mi odpadl třeba cestovatelský obsah, který tvořil poměrně důležitou část obsahu. Publikum zestrálo, drtivá většina je nyní 18+, já už jsem také pár let 18+, takže se tvorba mění přirozeně s mými zájmy, ale snažím se na mladší diváky nezapomínat.

Lidovky.cz: Svoje publikum nejenom bavíte, ale také se snažíte vzdělávat. Před dvěma lety jste natočil dokument o chybách českého školství. Takže se nabízí otázka - co je jeho největší chybou?

Chyba by byla mluvit jenom o chybách. Usilovali jsme o to, aby byl film spíše zaměřen na pozitivní praxi. Konstruktivní je ukazovat, jak se to řadě škol daří dělat lépe. A to v dokumentu Kovy řeší dějiny máme, za což jsem moc rád. Ideální je, když si žák z hodiny například dějepisu odnáší více než jen seznam faktů a dat. Naučí se pracovat se zdroji, informacemi, různými názory. Osvojí si nějakou dovednost. Těch chyb bychom našli víc obecně jsme se setkávali s drhnoucí komunikací. Mluvit o tom, že je něco špatné, je snadné. Pracovat na tom, aby se to zlepšilo už ne.

Lidovky.cz: Zaměřujete se ale také na politiku, píšete knihy a často se zamýšlíte nad tím, proč může být internet pro děti nebezpečný.. Jak se to dá podle vás zlepšit?

Internet není procházka růžovou zahradou. Důležité je nástrahy i vlastní negativní zkušenosti upřímně sdílet. Naštěstí už dnes existuje řada projektů, která se na osvětu a internetovou bezpečnost zaměřuje.

Lidovky.cz: Není to chyba především rodičů, kteří se často málo zajímají o to, co jejich děti na internetu vyhledávají a co na něm „dělají“?

Zajímat se je základ. Pokusit se mluvit s dítětem o tom proč a na co kouká, případně vysvětlit, proč si rodič nemyslí, že to ideální. Zákazy nebo nezájem není dobrá cesta. Všichni víme, jak to se zakázaným ovocem bývá.

Lidovky.cz: V současnosti je vaším novým tématem finanční gramotnost. Jak se snažíte mladou generaci v tomto oboru vzdělávat?

Prvním podnětem byla kniha Daniela Prokopa Slepé Skvrny, kterou jsem minulý rok četl. Mnoho současných negativních jevů v naší společnosti vychází z nedostatečné přítomnosti témat ve vzdělávání. Počet exekucí je jedním z těch jevů. A finanční gramotnost jedno z těch témat. Právě její komunikaci jsem si dal pro letošek jako závazek. Téma jsem otevřel spoluprací s investiční platformou, která sama pro osvětu ve světě financí a investic dělá hodně. Dál plánuji pokračovat po vlastní ose a popsat více témat – daně, založení živnosti. Především základy.

Lidovky.cz: Když se vrátím k vašim knihám, ta první byla průlomová především kvůli vašemu coming outu. Jak zpětně hodnotíte tento krok?

Kniha byla autobiografická, hodně osobní. A pro mě je upřímnost velmi důležitá. Navíc vím, jak jsem se sám trápil s tím, že při mém dospívání nebyl v českém prostředí prakticky nikdo, kdo by o tom otevřeně mluvil. Cítil jsem se na to všechno hrozně sám. Diváci to vzali božsky. Většinou tak, jak jsem doufal. No big deal. Jenom další informace, kterou o tobě víme. Stejně, jako že máš třeba modré oči, nebo hnědé vlasy.

Lidovky.cz: Vaše homosexualita se v médiích dost probírala, nebylo vám to nepříjemné?

Mě by to jako čtenáře asi vůbec nezajímalo, že je nějakej youtuber na kluky. Nejvtipnější mi přijdou lidé, co na ten článek kliknou, aby šli napsat do diskuse, že je to vůbec nezajímá, ale přitom tomu podporují čtenost. Ty musíte mít jako novináři nejradši ne?

Lidovky.cz: Svým „přiznáním“ jste určitě pomohl velkému množství mladých lidí... ozývali se vám?

Některým to pomohlo, zpětně mi potom i psali. Dodalo jim to odvahu postavit se tomu čelem. A tak je to správně. Člověk by neměl prožít život ve lži.

Lidovky.cz: Někde jste řekl, že v Česku je mnoho homosexuálů, kteří to o sobě nikdy nepřiznají. Proč myslíte, že tomu tak je?

Já si to nemyslím, ale vím to. Zcela respektuji ty, kteří to chtějí držet v tajnosti. Často je to ale z důvodu obav, jak by reagovalo okolí, že by jim to mohlo být překážkou, že se odliší. A s odlišností vždy přichází riziko. Bohužel s tímhle skrýváním naopak přichází spousta každodenní přetvářky, svazující sebekontroly... Je to ubíjející. Žijeme tu jenom jednou a zamknout v sobě něco takového není dle mého cesta jinam než mezi démony.

Lidovky.cz: Jak prožíváte pandemii a současnou situaci? Jak moc se vám změnil za ten rok život?

Stejně jako všem – po osobní stránce a co se trávení volného času týče dramaticky. Jsem vděčný, že práce mám dost. Myslím, že mezi námi není nikdo, koho by poslední rok nezměnil vůbec.

Lidovky.cz: Mnoho lidí, především těch mladých, cítí frustraci, někdy možná i strach, že se život do normálu jen tak nevrátí. Co jim radíte?

Já si neodvážím radit vůbec nic, sám mám stejné obavy. Mně osobně pomáhá držet se v pohybu – běhám. Snažím se neztratit zájem a ordinuji si pravidelný informační detox co se tématu covid týče. Snažím se prohlubovat zájmy, dozvídat se o nových tématech, myšlenkách, světech... Trávit čas produktivně, práce mi to umožňuje. A naučil jsem se dodržovat neděle, občas i víkendy. Odpojit se. Odpočívat. Nebo koukat na videa s koťátky. To zabírá. Tak to bych poradil.

Lidovky.cz: Dodržujete vládou nařízená opatření a nabádáte k tomu i své diváky?

Dodržuji. Nabádal jsem v první i druhé vlně. Třeba videem Koronavirus nebo Druhá vlna. Ale po tom roce si nejsem jistý, jestli někdo nějaké nabádání ještě poslouchá. Spíše se snažím jít příkladem a sám nepřispět k zátěži zdravotnického systému.