Nové banky neměl na začátku 90. let kdo kontrolovat, vzpomíná bývalý finančník Jan Struž

PRAHA Na začátku 90. let rozdávali ředitelé nově vzniklých bank úvěry za desetiprocentní provizi, vzpomíná v rozhovoru pro LN dříve vysoce postavený bankéř a dlouhodobý předseda sdružení Czech Top 100 Jan Struž.

Budovatelé kapitalismu PŘEČTĚTE SI PŘEDCHOZÍ DÍLY VELKÉHO SERIÁLU LN



LN: Pražskou Vysokou školu ekonomickou jste zakončil v roce 1973. Kde začala vaše kariéra bankéře?

Nastoupil jsem rovnou do Živnostenské banky, do takové té tuzexové banky. Bylo tam tehdy 20 tisíc či 30 tisíc klientů, většinou vyjížděli do ciziny v rámci svého zaměstnání v nějakém podniku zahraničního obchodu. A měli nárok na takzvané tuzexové bony. Já jsem ale nenastoupil kvůli těm bonům, ale na funkci úvěrář. Měl jsem za úkol začít úvěrování cestovní kanceláře Čedok. Měl, ale nezačal.

Když to trochu přeženu, Živnostenská banka byla ženskou bankou, bylo nás tam asi jen deset chlapů. Takže moje postupová kariéra byla dost rychlá a na Čedok už nedošlo. Po návratu z vojny v roce 1979, tedy zakrátko, jsem se stal náměstkem vrchního ředitele. A pak mě moje kariéra nasměrovala do Londýna, pak do nizozemské banky a podobně...