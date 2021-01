Renesanční ekonom i pedagog. Zesnulý profesor Mejstřík dokázal bravurně spojovat podnikání i akademickou práci

PRAHA Ještě 30. prosince rozesílal Michal Mejstřík svým přátelům novoroční přání. Osm dní nato ukončil jeho život covid. Zakladatel jednoho z nejuznávanějších vzdělávacích ekonomických institutů zemřel v 68 letech.

„Profesor Michal Mejstřík byl mimořádnou a mnohovrstevnatou osobností české ekonomie, která svojí výukou, názory, postoji a příkladem ovlivnila několik generací českých ekonomů. Byl jedním z mála ekonomů, kteří zvládali věnovat se na plný úvazek jak svým studentům, tak praktickým problémům české ekonomiky. Dokázal s bravurou přecházet mezi problémy akademické ekonomie, hospodářské politiky a podnikové praxe, čímž inspiroval a propojoval odborníky z řady odlišných oblastí,“ vzdal na fakultním webu hold zesnulému kolegovi Martin Gregor, ředitel Mejstříkovy alma mater.



Tou byl od roku 1993 až do jeho posledních dní Institut ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Kondolenční kniha je plná slov loučení mnoha špičkových ekonomů i vzkazů od jeho bývalých studentů. Z Česka i ze zahraničí.



Bezedná studnice nápadů

Michal Mejstřík vystudoval obor ekonometrie na Vysoké škole ekonomické. Poté nastoupil do Ekonomického ústavu Československé akademie věd. „Byl svědomitým a velmi pracovitým zaměstnancem, který vždy plnil své úkoly,“ vzpomíná jeden z jeho tehdejších kolegů, který si nepřál být jmenován. „Požadavek na disertační práci byl 140 stránek, on jich vypracoval 400,“ přidal jeden z tehdejších zážitků bývalý kolega.

Institut ekonomických studií v roce 1993 spoluzakládal, o čtyři roky později zde získal profesorský titul a až do roku 2010 byl jeho ředitelem. Měl na kontě přes 150 odborných publikací, zaměřených zejména na bankovnictví, privatizace či restrukturalizace. Ekonomická veřejnost profesora Mejstříka zná i jako jednoho z autorů českého překladu ikonické učebnice ekonomie amerických autorů Paula Samuelsona a Williama Nordhause.



Vedle akademické půdy působil Mejstřík jako odborný konzultant. Dva roky po listopadu 1989 založil poradenskou společnost EEIP a až do letošního 7. ledna, kdy zemřel, byl jejím kormidelníkem a hlavním konzultantem.Podílel se na mnoha firemních restrukturalizacích, zejména v oblasti energetiky či letecké dopravy. V posledních letech se také intenzivně zabýval výzkumem trhů v Číně či Jižní Koreji i dalších asijských a postsovětských zemích.

Rovněž radil věhlasným mezinárodním organizacím, jako je Světová banka či Evropská komise, a českým vládám. „To, co ho definovalo, byla schopnost promítnout ekonomické teorie do praxe. Což byla mezi akademickými ekonomy unikátní vlastnost,“ vzpomíná David Havlíček, někdejší tajemník první Národní ekonomické rady vlády (NERV), kterou v roce 2009 jako poradní sbor vlády založil premiér Petr Nečas.

„Vždy byl tím, kdo měl nejvíc nápadů, jak co udělat,“ dodává Havlíček, dnes finanční ředitel Exportní a garanční pojišťovací společnosti (EGAP). „Neustále nás nutil, abychom v analýzách rozváděli přesné důvody, proč to či ono udělat jinak – a jak. Aby to nebyla jen nekonstruktivní kritika,“ doplňuje Jan Procházka, předseda představenstva EGAP, tehdy též člen Nečasovy NERV.

V roce 2010 byl Mejstřík hlavním autorem Strategie konkurenceschopnosti, vrcholného dokumentu NERV. „Přestože měl tak široký záběr, ponechával si intenzivní kontakt s detailem. A to nejen z hlediska obsahu. Zajímala ho i grafická podoba vydávaných publikací. Přijel za mnou na Úřad vlády jen kvůli tomu, aby si prohlédl grafický návrh,“ doplňuje Havlíček.

Barevné ponožky k obleku

Loni na jaře, během první vlny pandemie covidu, byl Mejstřík také členem Ekonomického poradního týmu Ústředního krizového štábu při ministerstvu vnitra a zároveň členem nevládní expertní skupiny KoroNERV-20.

„Byl renesanční osobností, zabýval se i třeba pobídkami pro filmový průmysl,“ hodnotí Procházka. „Byl součástí skoro každé party, která dělala něco, co dávalo smysl,“ doplňuje Mejstříkův obraz Havlíček. Oba vzpomínají na památný den roku 2012, kdy se tehdy šedesátiletý ekonom stal členem vítězného týmu NERV ve štafetovém běhu pořádaném britským velvyslanectvím.

Na předčasně zesnulého profesora Mejstříka budou vzpomínat stovky studentů, jimž vedl diplomové práce anebo je zapojil do akademického života během studia i po něm. A to obvykle s velkou vervou a velkým citem pro novinky, ať už šlo o nejnovější poznatky ze světa ekonomických teorií, financí či firem, anebo třeba technologie. Ale trochu paradoxně i módy. „Pamatuji, jak na přednášku dorazil s prvním mobilem, co jsem kdy viděl – byl rok 1993, přístroj velikosti atomového kufříku čekal věrně na parapetu,“ napsal jeden z jeho bývalých studentů do kondolenční knihy institutu.

Pokud jde o módu, byl prý široko daleko první, kdo začal k tmavému obleku nosit dnes tak módní ponožky zářivých barev. A nejenom na jeho smysl pro humor budou vzpomínat i obyvatelé středočeských Dobřichovic, kde žil. O představení proslaveného baletu Labutí jezero, profesionálně odvedeném pod taktovkou jeho manželky Lenky místním ochotnickým divadlem na zahradě rodinné vily Mejstříkových, se mluví doposud. Chybět jistě bude i jako příležitostný ochotnický herec.