Princ Philip měl v 97 letech dopravní nehodu. Britové se teď ptají: patří staří lidé za volant?

LONDÝN „Měl jsem na rukou princovu krev. Díkybohu jí nebylo mnoho,“ popsal první okamžiky po nehodě svědek. Princ Philip, manžel britské královny Alžběty, opravdu vyvázl jen s oděrkami a otřesem. Jeho vůz se srazil s automobilem vezoucím dvě ženy a devítiměsíčního chlapce. On i druhá řidička prošli dle policie dechovou zkouškou na alkohol a v obou případech byl výsledek negativní.

Nehodě se podle britského serveru Guardian stala poblíž královského sídla Sandringham na východě Anglie. Podle výpovědí svědků vyletěl princův Land Rover ze silnice a převrátil se. Ven z automobilu mu pomohl jeden z přihlížejících, právník Roy Warne, který poskytl výpověď agentuře Reuters a bulvárnímu deníku The Sun. Princ byl podle něj v pořádku, ale otřesený a v šoku.

Druhý automobil řídila žena, která vezla jednu další dospělou pasažérku a také desetiměsíčního chlapce. „Z auta vycházel kouř, takže bývalo mohlo explodovat. Na zadním sedadle bylo křičící dítě.“ Spolu s dalším mužem dítě vytáhl a pak šel zkontrolovat druhý vůz. Tam uviděl skrčeného „postaršího muže“, který měl ve zdemolovaném vozidle potíže s prostorem pro nohy. Pomohl mu dostat se ven a až poté prý zjistil, o koho se jedná.



Philip se podle Warnea choval velmi statečně. „Nedělal kolem toho mnoho povyku a ihned se šel zeptat ostatních, zda nejsou zraněni,“ popsal.

Dechová zkouška byla negativní

Warneova manželka měla zavolat záchrannou službu. Osmadvacetiletá řidička automobilu Kia a její pětačtyřicetiletá spolujezdkyně, jež utrpěly lehká zranění (zlomené zápěstí a zraněné koleno), byly převezeny do nemocnice, ošetřeny a propuštěny. Podle The Sun zapříčinil nehodu princ, kterého na křižovatce oslepilo Slunce, palác ovšem oficiálně oznámil pouze skutečnost, že byl Philip účastníkem nehody a vyvázl bez zranění.

V současné době se princ dle Buckinghamského paláce zotavuje v královském sídle Sandringham, kde spolu s královnou pobývá již od Vánoc.

Norfolská policie dostala hlášení o srážce dvou aut po třetí hodině odpolední. „Dle zákona musí řidiči, kteří se stanou účastníky dopravní nehody, podstoupit dechovou zkoušku. Můžeme potvrdit, že ji podstoupili oba řidiči a v obou případech byla negativní,“ řekl jeden z policistů serveru Guardian.



Incident bude podle policie prošetřen jako běžné nehody. „Jsme si vědomi veřejného zájmu o tuto kauzu, ale stejně jako u jakéhokoli jiného vyšetřování by bylo nevhodné spekulovat o příčinách nehody, dokud nebude vyšetřování u konce,“ uvedla v prohlášení.

V Británii je víc než 300 stoletých řidičů

Silnice A149 zůstala průjezdná. Její bezpečnost se řešila již v minulosti a nyní zde pravděpodobně dojde ke snížení rychlostního limitu a instalaci bezpečnostních kamer. Obě výrazně poškozená vozidla již prošla opravami.

Princ Philip, vévoda z Edinburghu, odešel z veřejného života v srpnu 2017. I přes pokročilý věk se stále aktivně věnuje řízení a před dvěma lety například odvážel tehdejšího amerického prezidenta Baracka Obamu a jeho manželku na windsorský hrad.



Princova nehoda rozproudila v Británii debatu o možném věkovém limitu pro řidiče. Podle deníku The Times díky zdravější životosprávě vzrůstá počet lidí starších 100 let, kteří zůstávají aktivními řidiči. Ve Spojeném království je jich v současné době 311, před dvěma lety jich přitom jezdilo 264 a v roce 2012 ještě o polovinu méně. Řidičský průkaz vlastní také minimálně dva lidé starší 107 let.