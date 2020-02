V Británii byla škodovka pro srandu králíkům, říká někdejší ministr Andrej Barčák

PRAHA Britští novináři v roce 1976 při autotestu obrátili naši žhavou novinku – Škodu 100 MB – na střechu. „To srazilo prodeje ze čtyř tisíc aut měsíčně na úroveň několika set,“ vzpomíná na své první zkušenosti s vývozem Andrej Barčák, někdejší ministr zahraničního obchodu v první i v druhé porevoluční vládě. „Poslali mě tam právě kvůli tomu... Díky svému závodění jsem věděl, co se má dělat, aby se auto nepřevrhávalo.“

LN: Kdy jste začal se závoděním?

Asi ve 13 letech, protože otec špatně viděl do dálky a řídil nerad, tak jsem měl za úkol zajíždět do garáže a vyjíždět z ní a umývat auto. Otec mě učil řídit na škvárovém fotbalovém hřišti. A od 15 let jsem byl ve Svazarmu (komunistický Svaz pro spolupráci s armádou – pozn. ed.) a tam jsme v mé věkové kategorii závodili v různých disciplínách mezi sebou na mopedech či motorkách. Od 16 let jsem jezdil autem. Závodit jsem začal v devatenácti a vydrželo mi to devět let. Začínal jsem na Škodě 1000 MB.