V Británii se rozchází první homosexuální otcové. Jeden z nich se zamiloval do přítele své dcery

Londýn Po 32 letech společného soužití se rozchází první oficiální otcové homosexuální orientace ve Velké Britániii - Barrie a Tony Drewitt-Barlowovi. Barrie totiž začal randit s bývalým přítelem své devatenáctileté dcery Scottem Hutchinsonem.

Barrie (50) se se Scottem (25) navzdory manželství s Tonym (55) pravidelně scházeli přes devět měsíců a své okolí o novém vztahu informovali minulý pátek. Uvedli také, že se chtějí vzít. Pár prý již dostal požehnání jak od dcery Saffron, s níž Scott původně chodil, tak i od Tonyho - ten požádal o rozvod.

„Je ode mě v mém věku pošetilé chovat podobné city k někomu jinému než je Tony. Navíc k někomu, kdo je o polovinu mladší. Zamiloval jsem se ale do Scotta a on do mě také,“ řekl Barrie deníku The Sun. Zdůraznil, že si neprochází krizí středního věku.

S Tonym a potomky přitom dosud bydlí pod jednou střechou. „Naše děti stále žijí ve stabilním rodinném uspořádání, mnohem lepším než to je u ostatních rodin. Jen teď má jejich tatínek nového chlápka, jsme ale stále jedna velká šťastná rodina,“ řekl Barrie serveru Attitude.

Barrie a Tony byli prvními otci s homosexuální orientací ve Spojeném království a také prvním stejnopohlavním párem, kterému se podařilo získat práva, aby se jejich jména objevila na rodném listu dětí.

Na fotce pózuje otec Barrie s dcerou Saffron (vpravo) a otec Tony se synem Aspenem.

Partnery se stali v roce 2006 a svatba proběhla o dvanáct let později, kdy bylo homosexuální manželství v Británii uzákoněno. Celkem mají pět dětí.



Pro jejich početí byly použity vajíčka od dárkyní. Děti jim pak odnosily náhradní matky.

Saffron, se kterou Scott dříve chodil, a Aspen jsou nejstaršími dětmi homosexuálního páru. Příští měsíc oslaví dvacáté narozeniny. Barrie je otcem Saffron a Tony Aspena. Pár vychovává také Orlanda, Dallase a Jaspera.