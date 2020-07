Zemřel italský skladatel Ennio Morricone, autor melodie k legendárnímu filmu Tenkrát na Západě

Ve věku 91 let zemřel italský hudební skladatel Ennio Morricone, informují italská média. Svými melodiemi doprovodil Morricone více než 500 filmů a seriálů, například legendární snímek Tenkrát na Západě. Mnohokrát zavítal i do České republiky, naposledy byl v lednu loňského roku v Praze. Tehdy si koncertem v O2 Aréně připomínal své 90. narozeniny.

Slavný skladatel podle deníku Corriere della Sera zemřel v noci na pondělí na římské klinice na následky pádu.



Morricone byl jednou z největších osobností filmové hudby všech dob. I přes svůj vysoký věk neúnavně jezdil po světě a vyprodával velké haly.

Po pěti nominacích na Oscara získal cenu americké filmové akademie až v roce 2016, a to za hudbu ke snímku Quentina Tarantina Osm hrozných. Přitom Oscara za celoživotní dílo získal paradoxně už v roce 2007, kromě toho i tři ceny Grammy a tři Zlaté glóby.



Nejvíce se proslavil spoluprací s režisérem a krajanem Sergiem Leonem. Notoricky známou nejen svými tklivými tóny harmoniky je Morriconeho hudba k westernu Tenkrát na Západě. S Leonem spolupracoval na celé řadě dalších filmů, oblíbenou se stala trilogie Pro hrst dolarů (1964), Pro pár dolarů navíc (1965) a Hodný, zlý a ošklivý (1966).

Morriconeho proslavily ale i další snímky, mimo jiné Briana de Palmy (Nedotknutelní), Romana Polanského (48 hodin v Paříži), Franca Zeffirelliho (Hamlet), Giuseppeho Tornatoreho (Bio Ráj a Malena), Rolanda Joffého (Mise), Olivera Stonea (U-Turn) či Adriana Lynea (Lolita). Spolupracoval také s Pierem Paolem Pasolinim, Giulianem Montaldem, Gillem Pontecorvem a Alessandrem Alessandronim.

„Nejdůležitější pro mě vždy byla metoda, přesnost a samozřejmě láska, tím jsem se vždy řídil,“ prohlásil Morricone v prosinci 2010 v Praze, když v hostivařských studiích natáčel s ČNSO hudbu k italskému filmu Jako delfín od režiséra Stefana Realiho.



Hudbu ke snímku Osm hrozných natáčel Morricone v roce 2015 v hostivařských studiích Českého národního symfonického orchestru (ČNSO). Tarantino použil několik Morriconeho skladeb už ve svých dřívějších filmech Hanebný pancharti a Nespoutaný Django. Ke spolupráci s ČNSO se slavný italský skladatel vracel pravidelně.

V roce 2010 v rozhovoru s ČTK Morricone řekl, že se považuje především za skladatele, až pak za dirigenta. Za svou padesátiletou úspěšnou kariéru se podle svých slov řídil zejména metodou a přesností.

Nikdy se nenaučil anglicky

Římský rodák (10. listopadu 1928) a absolvent tamní konzervatoře Svaté Cecílie, který hrál na trubku v jazzové kapele, začal psát filmovou hudbu na začátku 60. let.

Skladatel, který celý život odmítal nabídky na přestěhování do Hollywoodu a nikdy se nenaučil anglicky, byl od roku 1956 ženatý. S manželkou Mariou vychovali čtyři děti. Syn Andrea se zcela „potatil“ - stal se rovněž skladatelem filmové hudby a dirigentem.



Naposledy vystoupil Morricone v Praze loni v lednu, předtím to bylo v červenci 2018, a to v roli dirigenta na festivalu Prague Proms s ČSNO. S tímto tělesem spolupracoval přes deset let, do Prahy se pravidelně vracel.