Zajímají je léčivé účinky rostlin. Teď vyrábí dezinfekce pro nemocnice

Které rostliny posilují imunitní systém? Vědecké výzkumy ukazují na účinky molekul obsažených v některých léčivých rostlinách. Pro ty nemusíte chodit dál než do vlastní kuchyně: kromě rozmarýnu to je například máta, bazalka, oregáno, ale taky třeba fenykl nebo česnek. Všechny tyto rostliny byly testovány proti různým virovým onemocněním s velmi slibnými výsledky. Největší “virobijec” je ale bezkonkurenčně tea tree. Jedna studie z roku 2013 uvádí, že esenciální olej z tea tree brání vzniku chřipky a v kombinaci s eukalyptovým olejem i proti viru herpes simplex. Zapomenout nesmíme ani na třapatku nachovou aka Echinacea purpurea, která je také skvělá na posílení imunity.

