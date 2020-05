Zemřel Little Richard, jeden z otců rock’n’rollu. Za svůj idol ho považovali McCartney i Presley

V 50. letech šokoval divokou hrou na piano, zpěvem hraničícím s jekotem i excentrickým zjevem. Americký zpěvák, skladatel a pianista Little Richard byl interpretem známých hitů jako Tutti Frutti, Lucille, Send Me Some Lovin’, Good Golly Miss Molly nebo Keep A-Knockin.

Časopis Rolling Stone v roce 2010 označil Little Richarda, který byl v roce 1986 jako jeden z prvních přijat do rock’n’rollové síně slávy, za osmého nejvýznamnějšího umělce všech dob.

Na jeho hudbě vyrostla celá generace hvězdných muzikantů, od Beatles a Rolling Stones až po Eltona Johna, za svůj idol ho považovali James Brown, Paul McCartney i Elvis Presley. Little Richard, který v červnu 2005 zpíval i v Praze, zemřel dnes v 87 letech.

Někdejší vzor českého Mikiho Volka byl právem nazýván původcem a emancipátorem rock’n’rollu". Jeho hudba i projev byly svého času něčím radikálně novým po zvukové i formální stránce.

Namalovaný a s dlouhými vlasy na koncertech divoce bušil do piana a za sebou měl tehdy šokující sestavu dvou elektrických kytar, baskytary, bicích a tří saxofonů, používaných výhradně ke zvýraznění rytmu.

Prvních šest singlů u malé nezávislé firmy vydal v letech 1955-1957, pak se odmlčel. Ale když se v roce 1962 vrátil na pódia v rámci evropského turné, klaněly se mu jako svému vzoru nové hudební hvězdy a fanoušci v Hamburku mu líbali nohy.

„Publikum dokázal uvést do stavu naprostého šílenství. Bylo to hypnotické, jako církevní shromáždění," řekl Mick Jagger. A Richardův mladičký kytarista Jimi Hendrix odvážně napodoboval mistra až po papouškovsky barevné oblečení.

Způsobu Richardova zpěvu se později začalo říkat soul, za jehož otce jsou považováni James Brown a Otis Redding. Ale oba označují Little Richarda za svůj idol. A oba ho v 50. letech napodobovali a dokonce jej v roce 1955 zastupovali v jeho kapele The Upsetters, když neměl čas.

David Bowie dokonce jednou řekl, že bez Richarda by se nikdy nestal muzikantem.

Vlastním jménem Richard Wayne Penniman se narodil 5. prosince 1932 v Maconu ve státě Georgia jako jeden z 12 dětí v rodině adventistů sedmého dne. Jako malý zpíval a hrál na piano v kostele. Rodiče jej však v jeho nadání nijak nepodporovali a ve třinácti jej prý vyhodili z domu, protože, jak sám říká, byl homosexuál.

Začínal ve 40. letech v potulných kapelách. Svůj první velký hit, Tutti Frutti, nahrál v září 1955. Do celoamerického pop žebříčku se dostal dříve než Elvis Presley, který Tutti Frutti a později další Richardovy hity rychle zařadil do svého repertoáru.

Rané nahrávky hudebníka, který si sám říká architekt rock ?n ?rollu, byly směsicí blues a tradičního černošského gospelu, ale s pěkně úderným rytmem. Prý jej inspirovalo dunění vlaků.

„Jeho koncert připomínal živelní pohromu," vzpomínal na Richarda hudební publicista Jiří Černý. „Řítil se jevištěm jako tornádo a předváděl složité triky. Pravou nohu třeba vytrčil nad klavír, položil si ji na horní desku a pod ní hrál vstoje oběma rukama. Pak na klavír vyskočil a jal se stepovat, přičemž zároveň vyhrával sólo na saxofon. V závěru osvěžil unavená chodidla rázným vstupem do připraveného vědra s vodou, které si během poslední písničky s nepokrytým potěšením nasadil na hlavu," dodal.

Umělec mnohokrát za svoji kariéru oznámil a zase odvolal, že od hudby odchází k povolání kněze. Mezi tím ale stále koncertoval a vydával desky.

Jedním takovým přelomem prošel už v roce 1957, kdy začal studovat bibli a zřekl se světských radovánek. Dokonce se oženil a s manželkou adoptovali dítě. Po čtyřech letech ale byla po manželství veta, když byl Richard přistižen na pánských záchodcích při „nevhodném chování".

V roce 1995 k tomu časopisu Penthouse řekl: „Celý život jsem byl gay. A vím, že bůh je bohem lásky, ne nenávisti". V roce 2017 ale v jedné místní televizi řekl, že homosexualita je „proti přírodě".