Lidovci chtějí odvolat Okamuru z vedení sněmovny. Zbytečné divadlo, tvrdí Chvojka

PRAHA Lidovci chtějí sesadit šéfa hnutí SPD Tomia Okamuru z funkce místopředsedy Poslanecké sněmovny. Vadí jim jeho výroky o koncentračním táboře v Letech, které považují za zpochybnění holokaustu. Strana potřebuje sehnat čtyřicet podpisů, aby byl bod zařazen na program nejbližší sněmovní schůze. TOP 09 a STAN záměr podpořily, sociální demokrat Jan Chvojka to označil za zbytečné politické divadlo.

O tom, že chtějí lidovci vyvolat jednání s cílem odvolat Okamuru z vedení sněmovny, informoval v úterý na tiskové konferenci předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Jan Bartošek.

„V praxi se ukazuje, že zlo vítězilo vždy, když slušní lidé mlčeli. A my jsme se rozhodli, že nebudeme mlčet k výrokům zástupců SPD,“ řekl Bartošek. „Jsme přesvědčeni, že není možné, aby v tak vysoké ústavní pozici byl člověk, který říká, že v Letech nebyl koncentrační tábor, že tam lidi neumírali, že nebyli mučeni,“ uvedl k návrhu na odvolání Okamury.

Tomio Okamura před více než týdnem v rozhovoru pro DVTV uvedl, že tábor v Letech nebyl oplocený a lidé se v něm mohli volně pohybovat. Jako zdroj uvedl údajnou knihu Akademie věd s názvem „Tábor Lety, fakta a mýty“, taková kniha ovšem podle Muzea romské kultury neexistuje.

Předseda protiimigračního hnutí se posléze za svůj výrok částečně omluvil. „Omlouvám se za moje nepřesné vyjádření k oplocení tábora v Letech u Písku - podle historiků oplocení tábora bylo dřevěné, místy laťkovým plotem, v plotě byly sice díry, ale pravda, byl tam, i když ho po většinu historie nikdo nehlídal,“ uvedl. Ve videu na svém facebookovém profilu řekl, že „dozorci dostali zbraně a začali tábor skutečně hlídat“ až po únoru 1943 kvůli útěkům nakažených tyfem.

V úterý pak Okamura řekl, že SPD nezpochybňuje utrpení lidí v táboře v Letech, má ale výhrady k řešení pietního místa a zejména ke způsobu, jakým stát odkoupil vepřín v jeho blízkosti. Obvinění z popírání holokaustu označil za kampaň proti SPD.



Pro zařazení příslušného bodu na program nejbližší schůze Sněmovny, která začne 27. února, potřebuje Bartošek se svými kolegy získat podpisy dvou pětin všech poslanců. Lidovci chtějí oslovit poslance ze všech ostatních klubů, aby návrh podpořili.

STAN, TOP 09 a Piráti návrh podporují

„Já předpokládám, že ta věc je natolik zásadní, že se k ní připojí další poslanci. Není možné zpochybňovat holokaust,“ uvedl Bartošek. Už nyní má KDU-ČSL podporu Starostů a nezávislých, TOP 09 nebo Pirátů.

„Určitě návrh podpoříme, není možné mlčet. I když šance na úspěch je malá,“ sdělil serveru Lidovky.cz Jan Farský, předseda poslanců STAN. Podle šéfa pirátského poslaneckého klubu Jakuba Michálka „podobné výroky používají snad jen fašisti“.

„Já jsem pro pana Okamuru nehlasoval a tuto politiku SPD dlouhodobě nepodporujeme, podle toho se zachováme při hlasování,“ řekl serveru Lidovky.cz šéf pirátského poslaneckého klubu Jakub Michálek.

„Taková vyjádření jsou naprosto nepřijatelná a jsou na hranici popírání holocaustu. Tuhle otázku je potřeba položit poslancům ANO a KSČM, ti je do funkcí volili, našimi hlasy tam zvoleni nejsou,“ uvedl pro Lidovky.cz Kalousek.



„Vzhledem k tomu, že velmi podobného výroku se předseda hnutí ANO dopustil před dvěma lety a komunisté zásadním způsobem protestují proti zřízení důstojného památníku v Letech, tak se domnívám, že to takto zůstane,“ dodal někdejší lídr strany, přičemž připomněl výrok Andreje Babiše ze září 2016.

„Byly doby, kdy všichni Romové pracovali. To co píší v novinách, ti blbečci, že tábor v Letech byl koncentrák, to je lež, byl to pracovní tábor. Kdo nepracoval, šup a byl tam,“ uvedl tehdy současný premiér.

KSČM je proti

Podle předsedy poslaneckého klubu ČSSD Jana Chvojky by bylo odvolávání ze sněmovních funkcích zbytečné politické divadlo. „Na popírání holocaustu pamatuje trestní zákoník sazbou šest měsíců až tři roky,“ řekl pro Lidovky.cz. Stanovisko celého poslaneckého klubu sociální demokracie ale zatím nechtěl předjímat, o věci bude teprve jednat.

Podporu lidoveckému návrhu nevylučují ani občanští demokraté, ačkoli o něm s KDU-ČSL ještě nejednali. „Pokud takový návrh bude mít širší podporu, tak proč ne,“ řekl předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. „Nicméně musíme se na to dívat realisticky. Hlasovací mašinerie 115 hlasů ANO, KSČM, SPD zvolila Tomia Okamuru do vedení Poslanecké sněmovny. Hlavně by muselo změnit hnutí ANO svůj názor,“ dodal.

Památník u vepřína v Letech u Písku.

Předseda KSČM Vojtěch Filip řekl, že komunisté se k lidovecké iniciativě nepřipojí, odmítl ale zlehčování holokaustu. Místopředseda KSČM Jiří Dolejš uvedl, že lidé pronášející podobné výroky jako Okamura by se nad sebou měli zamyslet. „Všichni víme, co byl tábor v Letech, popřípadě v Hodoníně. A že ti lidé směřovali do vyhlazovacích táborů v Osvětimi, je prostě fakt. A zlehčovat něco takového je minimálně velmi neslušné,“ řekl Dolejš.



Okamurovo vyjádření kritizovala pražská židovská obec i Muzeum romské kultury, které v něm spatřují popírání holokaustu. Občanské sdružení Konexe na něj dokonce minulý týden podalo trestní oznámení.



Rozner: Neexistující pseudokoncentrák

Někteří poslanci volali v posledních dnech rovněž po odvolání Miroslava Roznera (SPD) z pozice šéfa sněmovní komise pro Národní bezpečnostní úřad. Rozner se k táboru v Letech vyjádřil na prosincovém sjezdu hnutí. O zvukovém záznamu s doslovným přepisem jeho slov z neveřejného jednání v neděli informoval pořad 168 hodin České televize.

„Bezesporu bych nikdy nevyhodil z okna půl miliardy za likvidaci fungující firmy kvůli neexistujícímu pseudokoncentráku,“ uvedl Rozner podle zveřejněné nahrávky.

Poslanec a člen předsednictva SPD Miloslav Rozner.

Poslance a jeho slova vzápětí zkritizovala řada politiků i historiků. Mladí sociální demokraté a aktivista Martin Uhlíř z občanského hnutí Politika a svědomí na něj dle svých slov již podali trestní oznámení za popírání holocaustu.



Tábor v Letech podle historiků otevřely v srpnu 1940 protektorátní úřady jako kárný pracovní. Byl pro muže, kteří nemohli prokázat zdroj obživy. Měli v něm končit i kočovníci. Stejné zařízení existovalo v Hodoníně u Kunštátu. V lednu 1942 se oba tábory změnily na sběrné, v srpnu pak byly v obou místech zřízeny cikánské tábory. Od té doby do května 1943 letským táborem prošlo 1308 Romů - mužů, žen i dětí, 327 z nich v něm zemřelo a přes pět stovek skončilo v Osvětimi. Z koncentračních táborů se po válce vrátilo ani ne 600 romských vězňů. Podle odhadů odborníků tak nacisté vyvraždili 90 procent českých a moravských Romů.