Malá v čele spravedlnosti? Loajální k Babišovi, s kontroverzním diplomem a manželem z insolvenční praxe

PRAHA Babiš oznámil, že post ministryně spravedlnosti v jeho příští vládě má zaujmout poslankyně Taťána Malá, která čelí kritice za neprávnické vzdělání a možný střet zájmů.

Designovaný premiér Andrej Babiš zveřejnil seznam jmen budoucích ministrů za ANO v pátek odpoledne. Potvrdily se spekulace, že křeslo ministryně spravedlnosti obsadí poslankyně Taťána Malá.

V souvislosti s vedením resortu spravedlnosti se v posledních týdnech spekulovalo o dalších dvou jménech. Adeptem byl bývalý předseda poslaneckého klubu ČSSD Jeroným Tejc, který po odchodu ze stranické politiky jako náměstek kryje záda dosavadnímu šéfovi resortu Robertu Pelikánovi (ANO). Dalším aspirantem byl právník Petr Mlsna, bývalý člen Nečasovy vlády. Místo ostříleného politika či uznávaného právníka však usedne na nejvyšší právnický post sedmatřicetiletá politička.

Malá ke svým ministerským ambicím dříve uvedla, že by případnou nabídku zvážila. O Babišovi se přitom traduje, že se rád obklopuje loajálními ženami. Příkladem toho může být současná ministryně financí v demisi Alena Schillerová.

Členkou hnutí ANO je Malá od roku 2013. Politickou kariéru odstartovala po volbách 2014, kdy se stala zastupitelkou obce Lelekovice. Na podzim 2016 jíž stála v čele frakce ANO v Jihomoravském kraji a o rok později obsadila poslanecký mandát.

Do povědomí veřejnosti se Malá zapsala v lednu, když se ve sněmovně rozhodovalo o vydání Babiše a Jaroslava Faltýnka (ANO) k trestnímu stíhání v kauze podvodu s dotacemi. Malá se tehdy svých stranických nadřízených horlivě zastala. „Moji kolegové z mandátového a imunitního výboru za ANO, a je nás tam osm, jsme se naprosto jednomyslně shodli na tom, že prostě ta kauza je prapodivná. Jsou dány důvody pro to, abychom pochybovali o tom, zda opravdu jde jen o spravedlnost, a že úmysly policie a státního zastupitelství jsou fakt dlážděny jen čistými úmysly,“ pronesla v lednu v České televizi. Později serveru Info.cz řekla, že trestní stíhání by se mohlo odsunout o čtyři roky, tedy do následujících voleb.

Tyto její výroky kritizuje bývalý ministr spravedlnosti a současný šéf TOP 09 Jiří Pospíšil. „To jsou hodně nešťastné výroky, jsou v rozporu s principy trestního práva, které platí pro všechny stejně, a pro aspiranta na ministra spravedlnosti jsou naprosto nepřijatelné,“ řekl LN Pospíšil.

Blízko insolvenčním správcům

Kritiku Malá sesbírala i za absenci klasického právnického vzdělání. Studovala totiž Panevropskou vysokou školu v Bratislavě, která má mezi právnickou veřejností špatné renomé. Absolventy univerzity kvůli chybějící akreditaci na české právo nezapíše do svých seznamů ani žádný tuzemský právnický stav.

Česká advokátní komora absolventy Panevropské univerzity výjimečně přijímá, ale jen ty, kteří studium skutečně absolvovali v Bratislavě a vždy na základě individuálního posouzení žádosti a po složení srovnávacích zkoušek.

K právnické profesi má Malá blízko ještě jinak. Její manžel je insolvenčním správcem a spolumajitelem společnosti Swisscredit, která podle informací z obchodního rejstříku poskytuje nebankovní půjčky.

Vztahy správců s ministerstvem jsou přitom v poslední době na bodě mrazu. Resort začal jejich prohřešky tvrdě sankcionovat a ostře kritizuje provozování poboček. Díky nim získají insolvenční správci práci napříč celou zemí, nejen v jednom regionu. Pelikán v posledních dnech svého angažmá stihl podepsat vyhlášku, která takovou praxi ztěžuje. Insolvenční správci začali volat po odříznutí z dohledu ministerstva a chtějí vlastní profesní komorou.

Současně Malá do minulého pátku s manželem vlastnila společnost All 4 Law. Kvůli nařčení z možného střetu zájmů ji ale převedla do manželova výlučného vlastnictví. Právě kvůli uvedeným skutečnostem se v právnických kuloárech o Malé hovoří s obavou. Přímo ale její angažmá ve vládě nechtěl kromě Pospíšila komentovat žádný z pěti oslovených bývalých šéfů resortu.

V poslaneckém klubu ANO není rozhodně lidí s právnickým vzděláním přebytek. Absolventa pražské právnické fakulty Adama Vojtěcha poslal Babiš řídit resort zdravotnictví. Za vzdělání neodpovídající resortu je také Vojtěch některými z opozičních stran kritizován.