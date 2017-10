LUDVÍK: Stávka (ne)praktických lékařů?

PRAHA Omlouvám se Vladislavu Vančurovi, ale k co nejstručnějšímu shrnutí svého názoru na připravovanou stávku praktických lékařů mi přijde nejvhodnější obdoba věty z Rozmarného léta: Tento způsob stávky zdá se mi poněkud nešťastným… Stávkovat dva dny před volbami proti pokroku a za vyšší příjmy, a ještě si jako rukojmí brát pacienty?

Praktičtí lékaři, tedy lékaři primární péče, jsou oprávněně chápáni jako jeden z pilířů každého zdravotnického systému. Debata o platech ve zdravotnictví je u nás dlouhodobá záležitost. Mohu s klidným svědomím říct, že jsem jako ministr zdravotnictví za těch 11 měsíců v této věci udělal maximum – platy zdravotníků se příští rok zvyšují o 10 procent, stejně jako letos, prosadil jsem navýšení plateb za státní pojištěnce, dokázal jsem najít už k polovině tohoto roku peníze na slibovaný příplatek 2000 Kč měsíčně pro sestry ve směnném provozu u lůžka.

Ani praktičtí lékaři nepřišli zkrátka. Dostávají od zdravotních pojišťoven nejvíce ze všech segmentů zdravotní péče nad rámec úhradové vyhlášky. Od letošního roku se také navyšovala tzv. kapitační platba, tedy platba za každého registrovaného pacienta v kartotéce praktika. Tyto peníze lékař dostane, i když pacienta celá léta nevidí. Hovoříme o 48 až 55 Kč měsíčně za každého registrovaného. Lékaři v odlehlých oblastech mají kapitační platby vyšší právě na podporu svých praxí. Počítejme dále.

Průměrně je v jedné kartotéce 1650 pacientů. Prostým násobením si tedy každý může spočítat, kolik peněz má daný lékař měsíčně k dispozici jen za to, že je u něj pacient zapsán. Další finance pak přinášejí pacientem placené výkony, například prohlídky na řidičské a zbrojní průkazy a tak dále. I když odečteme provozní náklady, myslím, že to vše dohromady tvoří velmi slušný základní měsíční příjem, násobně přesahující průměrnou mzdu v České republice. Je to v pořádku a lékařům to přeji. V úhradové vyhlášce je pro letošní rok opět i bonifikace za preventivní prohlídky i za to, že lékař mimo svou ordinační dobu slouží pohotovosti v nemocnici, což je určitě další velmi zajímavá možnost přivýdělku, bohužel praktickými lékaři velmi málo využívaná.

Prostý populismus

Jenže to nejsou jen platy, co se praktickým lékařům nelíbí. Teď jim je proti srsti také povinnost vypisování receptů v elektronické formě. Přiznám se, že v digitálním věku 21. století se mi tyto debaty zdají poněkud úsměvné. Už od roku 2009 mají lékaři možnost elektronický recept využívat dobrovolně, v roce 2014 se z důvodů stejných nářků, jaké slyšíme teď, odložila povinnost elektronicky předepisovat na leden příštího roku. Ale ti, kdo plakali před třemi lety, světe, div se, stejně pláčou i dnes. Kolik desítek let by pro ně bylo dost, ptám se?

A ještě něco k diskusi o platech. Praktičtí lékaři, kteří ordinují několik hodin denně, by chtěli mít stejné platy jako lékaři v nemocnicích, již poskytují péči 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Ruku na srdce, který praktický lékař je v dnešní době ochoten jet za pacientem domů mimo pracovní dobu? Anebo kdo z nich je ve své ordinaci v pátek odpoledne? A co udělá pacient, když má jeho praktik zavřeno? Jde do nejbližší nemocnice! Nemocnice jsou na to ale připraveny. Nic jiného jim kvůli stávce praktických lékařů vlastně ani nezbývá. V době dokončování úhradové vyhlášky, jejíž sestavování má pevně daný postup a již není možné cupovat na kusy podle nátlakových akcí, je navíc stávka praktiků jen prostým populismem. Bez reálně možného efektu. Dodávám, že úhradová vyhláška navíc i pro příští rok praktikům i ambulantním specialistům příjmy navyšuje, napsáno to tam bylo ještě dříve, než ohlásili svou nátlakovou akci.

Celou dobu zde mluvím o praktických lékařích, měl bych se zmínit i o stávkujících ambulantních specialistech. Jejich příjmy jsou ještě násobně vyšší než praktických lékařů. Jsou totiž placeni za výkon. Všimněte si, prosím, jedné věci. Nejvyšší koncentrace ambulantních specialistů je v okolí velkých nemocnic a ve velkých městech.

Nejdou za pacienty na venkov. Neberou si služby v nemocnicích, jak je to běžné na západ od našich hranic, a málokterý z nich má ordinaci otevřenu 40 hodin týdně, což je běžná pracovní doba v této zemi. Pokud chtějí více peněz, prací si je v tomto oboru není problém vydělat.

Takže, milí stávkující praktikové a ambulantní specialisté, nalijme si čistého vína: ministerstvo je ochotno o tomto problému mluvit, ne že ne. Když tvrdíte opak, není to pravda. Ale rozhodně se o tom nehodláme bavit tak, jak si představujete, totiž že stát bude kontinuálně navyšovat kapitační platbu až do nebes. Jsem pro, aby se přidalo, ale za fakticky odvedenou práci. Jak je to běžné ve všech ostatních oborech.