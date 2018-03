MACHÁČEK: Americký televizní ekonom u vesla (a jeho hesla)

Po odchodu Garyho Cohna se šéfem ekonomických poradců prezidenta Donalda Trumpa stane „televizní ekonom“ Larry Kudlow. Kudlow ale není pouze televizní celebrita, v 70. a 80. letech byl i hlavním ekonomem banky PaineWebber (dnes UBS) nebo Bear Stearns. Poté, co si na počátku 90. let prošel epizodou alkoholismu a drogové závislosti, z investičních bank odešel a stal se televizním ekonomickým komentátorem a showmanem na byznysově-finanční stanici CNBC.

Jeho profil na Financial Times působí docela zábavně.



Kudlow je sedmdesátník z New Jersey jako stvořený pro televizi, je to povídavý komentátor reaganovského ražení, působí přístupně, jako obyčejný chlápek (má „everyman touch“). Umí o ekonomii mluvit srozumitelným, lidovým jazykem, nepříjemné otázky odráží s úsměvem a rád dává najevo, že má přátele na nejvyšších místech.

I když je Kudlow „televizní ekonom“, není to žádná prázdná nádoba. Má jasné konzervativní a protržní ekonomické názory a s gustem je vyjadřuje už čtyřicet let.

Otázkou je samozřejmě poměr obsahu a stylu. Vybral si Trump Kudlowa kvůli tomu, že chce poradit v ekonomických otázkách, nebo proto, že je to člověk, který dokáže prezidentovy názory s vervou prezentovat v televizi?

Kudlow má prý dvě hesla: „Svobodný trh a kapitalismus jsou nejlepší cesta k prosperitě“ a „Král dolar a snižování daní“.

FT upozorňují, že Kudlow byl zastáncem silného dolaru, zatímco Trumpovi zatím oslabování dolaru moc nevadilo.

Poznámky Monitoru JM: Otázkou je, zda akutní ekonomické výzvy dnešního světa a Ameriky lze postihnout nějakými hesly. Na druhou stranu lze chápat, že politiky (navíc z byznysu) nic jiného než jednoduchá vysvětlení nezajímá a na nějaké „vím, že nic nevím“ nejsou zvědaví. Co si myslí Kudlow o ochranářství a Trumpových clech na ocel, článek ve FT neříká, brzy se to asi dozvíme. Co si myslí o vzrůstající příjmové nerovnosti, o které jeho oblíbenec Ronald Reagan neměl ještě ani tušení, taky nevíme.

…

Martin Wolf také ve FT píše, že výsledek italských voleb je lekcí pro Evropu. Italové bývali nejnadšenější podporovatelé evropského projektu. Už to není pravda. Kombinace ekonomického patlání a politické impotence zdiskreditovala nejen italskou politickou elitu, ale už i angažmá Itálie v Unii.

Itálie z EU či eurozóny neodejde, náklady by byly příliš velké. Ale rozpory a střety mezi Itálií a evropským politickým establishmentem budou narůstat.

Italské problémy nejsou dány pouze eurem a členstvím v eurozóně, podle Wolfa je ale jasné, že není pro Itálii vhodné a jenom věci zhoršuje.

Wolf tvrdí, že v Itálii je prakticky jedno, koho lidé volí, protože ať volí koholi, nemají zvolení žádný manévrovací prostor. Otázkou je, koho volit, aby prováděl politiku schválenou v Bruselu či v Berlíně. Proč potom nevolit klaunskou stranu založenou klaunem?

Pokud a dokud nebude eurozóna generovat sdílenou prosperitu, zůstane zranitelná vůči politickým otřesům. Itálie je příliš velká na to, aby mohla padnout, ale i příliš velká na to, aby mohla být zachráněna.

…

Podlekomentáře Eliho Lakea z Bloombergu už Trump ve věci Ruska nemůže sedět na dvou židlích. Trump dosud kombinoval osobní měkkou a vyhýbavou rétoriku vůči Putinovi s poměrně tvrdými politickými a reálnými postupy. Vyzbrojuje Ukrajinu, jmenoval jestřábího generála H. C. McMastera šéfem bezpečnostních poradců. Američané bombardovali základnu v Sýrii, nedávno vystříleli neznámé množství ruských žoldnéřů, kteří v Sýrii napadli americkou základnu. Takže se dosud dalo víceméně říci: sledujte, především co dělá americká vláda, a ne co říká americký prezident.

Po útoku nervovým plynem v Británii už Trump musí srovnat slova a činy. Proto zaznělo jasné a společné odsouzení tohoto útoku ze strany Německa, Francie, USA a Británie. A asi není náhoda, že Bílý dům včera spustil dlouho odkládanou novou vlnu sankcí proti Rusku.