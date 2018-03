MACHÁČEK: CEFC China je vyšetřována už i doma v Číně

Jie Ťien-ming, předseda správní rady firmy CEFC China, je podle agentury Reuters od ledna vyšetřován pro ekonomické zločiny. Agentura Reuters se odvolává především na čínský magazín Cchaj-sin.

Firma samotná se agentuře Reuters k informaci nevyjádřila. U nás je firma známá z mnoha důvodů. Samotný předseda je poradcem prezidenta Miloše Zemana a firma je také majitelem fotbalového týmu Slavia Praha, včetně stadionu v Edenu, sponzorovala také český národní fotbalový tým. Dále CEFC patří například Pivovary Lobkowicz nebo budova Živnobanky v Praze na Příkopě. V procesu schvalování regulátory se nachází vstup CEFC do J&T Banky, ČNB s udělením povolení váhá.

Pro firmu je typické, že zaměstnává bývalé těžké politické váhy blízké sociální demokracii, jako jsou bývalý ministr obrany Jaroslav Tvrdík nebo bývalý evropský komisař Štefan Füle. Naznačuje to, že firma má u nás zásadnější záměry než ty, o kterých se zatím ví.

Reuters ovšem nepředstavuje CEFC primárně kvůli České republice, ale především proto, že tato firma nedávno koupila podíl 14,6 procenta v ruské ropné společnosti Rosněfť za deset miliard dolarů. Obchod ale není podle Reuters zcela dokončen, vyšetřování ho může ohrozit. CEFC se podle Reuters stala z malého obchodníka s ropou gigantem s globálními zájmy od Ruska přes Kazachstán a Spojené arabské emiráty až po Afriku a Evropu.

Firma CEFC má úvěry 9,5 miliardy dolarů, z toho polovinu jí zapůjčila Čínská rozvojová banka. Podle Reuters se CEFC chystala na konsolidaci, chce si ponechat pouze aktiva v energetice a finančnictví.

Reuters dává zprávu do souvislosti s tím, že čínská vláda nedávno převzala kontrolu nad pojišťovací firmou Anbang Insurance Group s tím, že její předseda je také vyšetřován pro korupci. Podle Reuters Čína nedávno vyhlásila politiku krocení velkých finančních konglomerátů; ne snad kvůli rozmachu kapitalismu, ale kvůli krocení finančních a makroekonomických rizik. Již před rokem a půl Čína vyhlásila omezení vývozu kapitálu. Pořád to ale vypadalo, že firmy CEFC se to netýká, ta měla ve své expanzi i nadále zelenou. Mohlo to souviset i s tím, že firma má doložitelné vazby na čínskou rozvědku.

Jak jsme psali v Monitoru JM 22. listopadu loňského roku, americký deník The New York Times informoval o tom, že byl vzat do vazby představitel firmy CEFC Patrick Ho, který měl v roce 2014 uplácet africké představitele, například v Senegalu.

O čem zpráva Reuters svědčí? Zatím můžeme jen spekulovat. To, že byl šéf firmy vyslýchán, zatím nemusí nic znamenat. Nevíme, jestli byl vzat do vazby, či nikoli. Třeba ho Číňané vyslýchali kvůli americké žádosti o pomoc s jejich vyšetřováním a praním špinavých peněz.

Čína ovšem není žádná demokracie, a kdyby si v čínském finančním časopise Cchaj-sin jen tak vymýšleli, majitelé a redaktoři tohoto média by mohli skončit někde v čínském gulagu. Zajímavé je, že podle analytiků centra Sinopsis byl čínský článek stažen a na webových stránkách Cchaj-sinu zůstala pouze jeho anglická verze.

Jedna možnost je, že čínští regulátoři, vláda a centrální banka skutečně sledují makroekonomické cíle a začínají tvrdě postupovat vůči všem, kdo se brání nařízení o omezení vývozu kapitálu, a že privilegia prostě končí i pro firmu CEFC.

Nebo jsme svědky nějakého ostrého boje v čínské mocenské hierarchii, který se může týkat boje mezi frakcemi v čínské komunistické straně, boje o moc v rozvědce nebo v armádě a podobně. Jak víme z historie komunismu u nás, leckdo může snadno a přes noc upadnout v nemilost. Člověku vytane na mysli i postava čínského miliardáře ze seriálu House of Cards, který v USA nejprve vystupuje jako někdo, kdo má podporu čínských komunistických struktur, ale pak o ni náhle přijde – a Čína žádá jeho vydání, aby si s ním mohla doma vyrovnat účty.