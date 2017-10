MACHÁČEK: Německá FDP nechce Evropský měnový fond

PRAHA Deník FAZ přinesl obsáhlý rozhovor s Christianem Lindnerem, předsedou německé Svobodné demokratické strany (FDP). Rozhovor je důležitý, protože pro další vývoj eurozóny i EU je podstatné, zda budou liberálové kontrolovat klíčové ministerstvo financí.

Lindner v rozhovoru ministerstvo financí chytře přímo nežádá, pouze poukazuje na to, že toto ministerstvo nemůže řídit CDU kvůli přílišné koncentraci moci. Zájem Zelených a CSU o tento post je ale slabý, takže se to zdá vcelku jasné.



Potvrzuje, že postoj FDP vůči reformě eurozóny bude velmi tvrdý, strana se asi nenechá obměkčit nějakým výměnným politickým obchodem někde jinde. Euro zůstává centrální agendou FDP. Lindner v rozhovoru varuje úřadujícího ministra Petera Altmeiera, blízkého důvěrníka kancléřky, aby v mezidobí do sestavení vlády nečinil žádná politická rozhodnutí.

Nějaké drobné kompromisy Lindner připouští, ale žádá, aby byly fundamentální principy názoru FDP respektovány.

Ve svém evropském projevu po německých volbách francouzský prezident Macron právě v narážce na Lindnera a FDP zdůraznil, že by v Evropě neměly být žádné „červené čáry“. Lindner v rozhovoru kontruje, že sám prezident Macron nastínil červenou čáru, když kategoricky odmítl očesávání privátních věřitelů a investorů v záchranných programech eurovalu ESM, což je zase klíčový německý požadavek.

FDP odmítá transformaci ESM v Evropský měnový fond, který by měl mít větší práva intervenovat v politikách členských zemí. FDP místo toho žádá národní pravidla pro státní bankrot a pravidla, která umožní dobrovolný odchod z eurozóny. Obává se, že státy se stabilní makroekonomickou politikou by byly v ESM v menšině. Bývalému ministrovi financí Schäublemu Lindner vyčítá, že na vrcholu řecké krize v roce 2015 vyměkl a nechal se převálcovat kancléřkou. To je jasný vzkaz Merkelové: ministr financí za FDP bude tvrdší než Schäuble.

Lindner také odmítá společné pojištění vkladů v eurozóně, kde CDU zastává názor, že nejprve si státy a banky budou muset vyřešit problémy z minulosti (legacy issues). Podle Lindnera mají být jednotlivé státy samy zodpovědné za stabilitu svých bank.

Lindner patrně bude chtít být sám ministrem. Má agendu, do tematiky, která je pro FDP důležitá, má vhled. FDP chce také snižovat daně. Lindner je jediná silná osobnost v FDP, která bude oponovat kancléřce.

…

Katalánští separatisté mají už dva mučedníky, uvězněné vůdce dvou politických hnutí Jordiho Sàncheze a Jordiho Cuixarta. Rozhodnutí soudu o vazbě ale asi není zase takové překvapení, když oba lídři stačili ještě natočit video s prohlášením.

Nejde o to, že by se ve Španělsku nesmělo demonstrovat, ale konkrétní demonstrace před katalánským parlamentem 20. a 21. září svolaná dvěma lídry bránila podle soudce španělským úřadům v provedení soudně nařízených prohlídek v katalánském parlamentu, takže se podle soudce jednalo o vědomou obstrukci výkonu spravedlnosti.

Výklad zákona je asi jasný, i když je otázkou, jestli by opravdu nestačila nějaká pořádková pokuta. Každopádně se zvyšuje riziko, že dojde k nějaké nehodě, která zažehne emoce – a vypuknutí násilí pak může být otázkou vteřin.

Dlouhodobě je výhled celkem jasný. Španělská vláda spustí článek ústavy č. 155, vyhlásí nové regionální volby a obojí bude napadeno u evropských soudů, které budou trvat roky. I kdyby byly nové volby uznány, přinesou podobný výsledek jako dnes, protože katalánská společnost je hluboce rozdělená.

Jenže je tu dlouhodobě stejná otázka jako předtím. Jak zajistit, aby se čekání na roky trvající rozhodnutí evropských soudů obešlo bez toho, že v určitou chvíli propukne násilí a vývoj se vymkne kontrole?

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institu pro politiku a společnost.